Мекка под ударом: COVID-19 поразил город

Вся коммерческая деятельность в этих городах приостановлена — работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и бензозаправки. В машине может находиться только один пассажир.

Малое паломничество в Мекку было запрещено еще раньше — в конце февраля. После этого власти Саудовской Аравии проинформировали мусульман всего мира, что планировать хадж, который должен пройти в конце июля и начале августа 2020 года, им пока рано. “Мы попросили наших мусульманских братьев во всех странах подождать заключать контракты [с туроператорами], пока ситуация не прояснится”, — заявил глава министерства хаджа Саудовской Аравии Мухаммад Салих Бинтен в эфире национального телевидения.

Комендантский час на время с 19.00 до 6.00 был введен в Саудовской Аравии в конце марта. С этого момента в стране были закрыты для молитв мечети, а въезд и выезд в Эр-Рияд, Джидду, Мекку и Медину запрещен. При этом провинцию Эль-Катиф на востоке страны, оказавшуюся эпицентром эпидемии коронавируса нового типа с самого начала, закрыли еще раньше — здесь строгий карантин ввели еще 8 марта, запретив въезжать и выезжать за ее пределы. На тот момент в Эль-Катифе было зарегистрировано 11 случаев заболевания COVID-19.