Мекка под ударом: COVID-19 поразил город

Рост числа заболевших в Мекке показывает: строгие карантинные меры здесь, скорее всего не работают. Дело в том, что, как сообщает Bloomberg, прирост числа заболевших в священном городе ислама происходит за счет большого количества иностранных рабочих, в том числе нелегальных, которые живут в общежитиях скученно, в стесненных условиях, так что возможности держать дистанцию друг от друга у них физически нет.
Иностранцы составляют треть населения Саудовской Аравии, но среди новых заболевших COVID-19 их доля составляет 70-80%. Это привело к тому, что, как сообщает Bloomberg, граждане Саудовской Аравии начали обвинять приезжих в том, что они взвинчивают цены, разводят панику и намеренно распространяют коронавирусную инфекцию. При этом, однако, в обществе начинают звучать и призывы пересмотреть условия жизни низкоквалифицированных иностранных рабочих, которые убирают улицы и вывозят мусор. Так, публицист Мохаммед Альван написал в своем Twitter, что надеется, что после окончания пандемии власти создадут “гуманные условия размещения рабочих”.
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