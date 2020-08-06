06.08.2020, 09:25

Местные туристы оживили гостиничный бизнес Эстонии


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Местные туристы оживили гостиничный бизнес Эстонии
Statistikaamet

По данным Департамента статистики, в предприятиях по размещению Эстонии в июне останавливалось 121 000 местных и 42 000 зарубежных туристов, которые провели в них 301 000 ночей. По сравнению с прошлым годом численность гостей хоть и уменьшилась на 60%, в сравнении с предыдущими месяцами число туристов все-таки выросло.

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне число туристов, останавливающихся в предприятиях по размещению, стало понемногу увеличиваться. “В сравнении с предыдущими месяцами, внутренний туризм восстанавливается быстрее, однако открытие границ между несколькими государствами также увеличило количество гостей из-за рубежа. В предприятиях по размещению останавливалось 42 000 зарубежных туристов, что все-таки на 84% меньше, чем в июне прошлого года”, — уточнила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению больше останавливалось зарубежных туристов, прибывших из соседних государств, из них 48% — из Финляндии, 25% — из Латвии и 9% — из Литвы. Три четверти иностранных гостей приезжали в Эстонию на отдых, 19% совершали рабочую поездку, а остальные приезжали по другим причинам. Гости провели в Эстонии 83 000 ночей, что на 83% меньше, чем в июне прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов (54%) предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, 22% — в Пярнуском уезде и 7% останавливались как в Тартуском, так и Саареском уездах.

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Услугами предприятий по размещению воспользовались 121 000 жителей Эстонии и провели в них 218 000 ночей. Численность путешествующих по стране жителей уменьшилась в сравнении с июнем прошлого года на пятую часть, а число их ночёвок — на 17%. Преобладающая часть (74%) местных туристов отметила целью поездки отдых, а 13% совершали рабочую поездку. Больше всего, или 23% местных туристов останавливались в Пярнуском уезде, 15% — в Харьюском, 14% — в Ида-Вируском и 9% — в Тартуском уездах.

В распоряжении гостей в июне имелось 1198 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составила в среднем 30 евро в сутки. По сравнению с июнем прошлого года стоимость проживания значительно снизилась. В Тартуском уезде она составила в среднем 40 евро в сутки, в Харьюском уезде — 35 евро, в Пярнуском уезде — 31 евро и в Ида-Вируском уезде — 29 евро в сутки.

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