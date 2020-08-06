Местные туристы оживили гостиничный бизнес Эстонии

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне число туристов, останавливающихся в предприятиях по размещению, стало понемногу увеличиваться. “В сравнении с предыдущими месяцами, внутренний туризм восстанавливается быстрее, однако открытие границ между несколькими государствами также увеличило количество гостей из-за рубежа. В предприятиях по размещению останавливалось 42 000 зарубежных туристов, что все-таки на 84% меньше, чем в июне прошлого года”, — уточнила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению больше останавливалось зарубежных туристов, прибывших из соседних государств, из них 48% — из Финляндии, 25% — из Латвии и 9% — из Литвы. Три четверти иностранных гостей приезжали в Эстонию на отдых, 19% совершали рабочую поездку, а остальные приезжали по другим причинам. Гости провели в Эстонии 83 000 ночей, что на 83% меньше, чем в июне прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов (54%) предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, 22% — в Пярнуском уезде и 7% останавливались как в Тартуском, так и Саареском уездах.