Между этими островами всего 4 км, но разница во времени — 20 часов. Как и где такое возможно?

Российский остров Ратманова и американский остров Крузенштерна разделяют 3,8 км и 20 часов. А еще между ними проходит линия перемены дат. То есть когда на одном острове утро пятницы и люди собираются на работу, на другом уже наступило утро субботы, и его жители вполне законно расслабляются и отдыхают. Из-за этого соседние территории называют островом Вчера и островом Завтра.

Когда-то остров Крузенштерна принадлежал России, но отошел к США после продажи Аляски.

Линия перемены дат начинается на Северном полюсе, проходит между Америкой и Азией по Берингову проливу, после чего тянется южнее по Тихому океану. Линия эта отнюдь не прямая и, соответственно, ни с одним из меридианов не совпадает (потому что иначе сразу нескольким государствам пришлось бы заморачиваться с огромной разницей во времени между соседними своими территориями).