11.08.2020, 11:01

Между этими островами всего 4 км, но разница во времени — 20 часов. Как и где такое возможно?


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Между этими островами всего 4 км, но разница во времени — 20 часов. Как и где такое возможно?
Scanpix, David Goldman

В то время как на одном острове шесть часов утра воскресенья, на другом — только десять часов утра субботы. Благодаря этой особенности острова получили неформальные названия “Завтра” и “Вчера”.

Российский остров Ратманова и американский остров Крузенштерна разделяют 3,8 км и 20 часов. А еще между ними проходит линия перемены дат. То есть когда на одном острове утро пятницы и люди собираются на работу, на другом уже наступило утро субботы, и его жители вполне законно расслабляются и отдыхают. Из-за этого соседние территории называют островом Вчера и островом Завтра.

Когда-то остров Крузенштерна принадлежал России, но отошел к США после продажи Аляски.

Линия перемены дат начинается на Северном полюсе, проходит между Америкой и Азией по Берингову проливу, после чего тянется южнее по Тихому океану. Линия эта отнюдь не прямая и, соответственно, ни с одним из меридианов не совпадает (потому что иначе сразу нескольким государствам пришлось бы заморачиваться с огромной разницей во времени между соседними своими территориями).

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Коренное население обоих островов — эскимосы. Сейчас на американском острове Крузенштерна проживает община численностью 75 человек, занимающихся рыбной ловлей, охотой на медведей, моржей и тюленей. На российском острове Ратманова площадью 10 кв. км находятся метеостанция и база пограничных войск.

Остров Ратманова — самая восточная точка России и всего Евразийского континента. А самая восточная материковая точка России — мыс Дежнева на Чукотке.

Ровно посередине пролива между островами проходит государственная граница США и РФ, которая в этом месте совпадает с линией перемены дат. В хорошую погоду жители двух островов прекрасно могут видеть друг друга, но при этом кроме государственной границы их разделяют почти сутки разницы во времени.

При желании жители острова Ратманова могут встретить Новый год в полночь 31 декабря, а на следующий день приплыть на остров Крузенштерна — и с полным правом сделать это еще раз. Нужно лишь иметь американскую визу.

Источник: Тонкости Туризма

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