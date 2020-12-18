Международный туризм сократился в 2020 году до уровня 1990 года

“Сокращение международного туризма в 2020 году на 72% связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма. Согласно последним данным, с января по октябрь страны мира приняли на 900 млн меньше туристов, чем за тот же период 2019 года”, — говорится в сообщении организации

По ее данным, это привело к потере $935 млрд экспортных доходов от международного туризма, что в 10 раз превышает убыток, который понесла отрасль в 2009 году из-за глобального экономического кризиса.

“На базе текущей статистики можно ожидать, что по итогам года число международных туристических прибытий сократится на один миллиард или 70-75% и вернется к уровню тридцатилетней давности. А потери поступлений от отрасли достигнут $1,1 триллиона. Такое резкое падение может привести к сокращению мирового ВВП на $2 триллиона”, — сообщает UNWTO.