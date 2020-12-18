Международный туризм сократился в 2020 году до уровня 1990 года
Международный туризм сократился за первые 10 месяцев 2020 года более чем на 70%, до уровня 1990 года, следует из данных Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).
Международный туризм сократился за первые 10 месяцев 2020 года более чем на 70%, до уровня 1990 года, следует из данных Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).
“Сокращение международного туризма в 2020 году на 72% связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма. Согласно последним данным, с января по октябрь страны мира приняли на 900 млн меньше туристов, чем за тот же период 2019 года”, — говорится в сообщении организации
По ее данным, это привело к потере $935 млрд экспортных доходов от международного туризма, что в 10 раз превышает убыток, который понесла отрасль в 2009 году из-за глобального экономического кризиса.
“На базе текущей статистики можно ожидать, что по итогам года число международных туристических прибытий сократится на один миллиард или 70-75% и вернется к уровню тридцатилетней давности. А потери поступлений от отрасли достигнут $1,1 триллиона. Такое резкое падение может привести к сокращению мирового ВВП на $2 триллиона”, — сообщает UNWTO.
Наиболее заметно снижение числа путешествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе — за 10 месяцев оно сократилось на 82%. На Ближнем Востоке спад составил 73%, в Африке — 69%. Международные прибытия в Европу и Америку снизились на 68%. Снижение в Европе оказалось наименьшим благодаря кратковременному восстановлению туризма в летние месяцы. После начала второй волны пандемии в регионе вновь были введены ограничения. Однако, по данным UNWTO, 91% стран в регионе в целом ослабили ограничения на поездки.
“Данные о расходах туристов по-прежнему свидетельствуют об очень слабом спросе на международные поездки. Однако на некоторых рынках, таких, как США, Германия и Франция, в последнее время наблюдаются некоторые признаки восстановления. Кроме того, спрос на внутренний туризм продолжает расти в России, Китае и некоторых других странах”, — сообщает UNWTO.
По прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться. Но возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от 2,5 до четырех лет.
“Новости о начале вакцинации повышают желание потребителей путешествовать, но до выздоровления отрасли еще далеко. Странам необходимо активизировать усилия по безопасному открытию границ, поддержке рабочих мест и предприятий в сфере туризма. Становится все очевиднее, что туризм — один из самых пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики”, — заявил глава организации Зураб Пололикашвили.
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