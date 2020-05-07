07.05.2020, 07:00

МИД Эстонии о путешествиях | Когда можно будет поехать за границу и о чем обязательно надо помнить, собираясь в поездку


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МИД Эстонии о путешествиях | Когда можно будет поехать за границу и о чем обязательно надо помнить, собираясь в поездку
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Поскольку действие чрезвычайного положения, объявленного в середине марта, подходит к концу, у многих жителей Эстонии появляется надежда на скорое возобновление путешествий. Однако, несмотря на всевозможные послабления и частичное снятие ограничений, остается неясным, когда же мы снова сможем отправить за границу и что нужно будет учитывать при планировании будущих поездок.

На вопросы относительно путешествий отвечает директор консульского отдела МИД Эстонии Тийна Калласмаа

Сейчас на сайте МИДа Эстонии размещена информация, предостерегающая жителей нашей страны от любых поездок за границу. Когда эта довольна строгая рекомендация будет изменена? Когда мы снова сможет отправиться путешествовать без малейших переживаний?

Это сложно предсказать, так как все зависит от ситуации с распространением коронавируса как в Эстонии, так и в других странах. Снятие ограничений будет постепенное, шаг за шагом, для того, чтобы избежать возникновения новой вспышки заболеваемости. На данный момент мы настоятельно рекомендуем без срочной необходимости отказаться от любых поездок.

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Что изменится в путешествиях после кризиса, вызванного коронавирусом? Станет ли обязательной, например, регистрация поездок на сайте эстонского МИДа?

Регистрация туристических поездок по-прежнему проходит на добровольной основе. Но мы надеемся, что как можно больше жителей Эстонии будут сообщать нам о своих путешествиях. Это нужно для того, чтобы мы смогли в случае необходимости предупредить о введении возможных ограничений или других событиях, которые могут существенно повлиять на ход туристической поездки. Кроме того, помимо информирования людей, Министерство иностранных дел может незамедлительно начать действовать, чтобы помочь попавшим в затруднительное положение туристам. Поэтому нам важно знать, сколько наших граждан находится в том или ином месте.

Что бы Вы посоветовали тем людям, которые отправятся в путешествие после пандемии коронавируса?

Прежде всего надо учитывать тот факт, что окончание пандемии вовсе не означает, что болезнь исчезнет сама по себе. Риск заразиться коронавирусом или каким-то другим опасным заболеванием по-прежнему сохранится и в любой момент сможет серьезно нарушить ваши планы. Определенно надо продумать запасной план на случай повторения ситуации с закрытием границ, прерыванием авиасообщения и введением ограничений на передвижение. Перед отправлением за границу обязательно надо учитывать, сможете ли вы в случае возникновения чрезвычайной ситуации остаться в стране, куда вы направляетесь, на более длительный период. На всякий случай стоит продумать альтернативные варианты возвращения домой. Все это означает, что, планируя поездки за границу, у вас должны быть достаточные финансовые средства для непредвиденных расходов — например, срочной покупки новых авиабилетов или покрытие непредвиденных дополнительных расходов на проживание.

Восстановится ли туризм в том объеме, как это было до пандемии коронавируса?

К сожалению, сейчас очень сложно что-либо предположить.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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