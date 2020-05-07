МИД Эстонии о путешествиях | Когда можно будет поехать за границу и о чем обязательно надо помнить, собираясь в поездку

Регистрация туристических поездок по-прежнему проходит на добровольной основе. Но мы надеемся, что как можно больше жителей Эстонии будут сообщать нам о своих путешествиях. Это нужно для того, чтобы мы смогли в случае необходимости предупредить о введении возможных ограничений или других событиях, которые могут существенно повлиять на ход туристической поездки. Кроме того, помимо информирования людей, Министерство иностранных дел может незамедлительно начать действовать, чтобы помочь попавшим в затруднительное положение туристам. Поэтому нам важно знать, сколько наших граждан находится в том или ином месте.
Что бы Вы посоветовали тем людям, которые отправятся в путешествие после пандемии коронавируса?
Прежде всего надо учитывать тот факт, что окончание пандемии вовсе не означает, что болезнь исчезнет сама по себе. Риск заразиться коронавирусом или каким-то другим опасным заболеванием по-прежнему сохранится и в любой момент сможет серьезно нарушить ваши планы. Определенно надо продумать запасной план на случай повторения ситуации с закрытием границ, прерыванием авиасообщения и введением ограничений на передвижение. Перед отправлением за границу обязательно надо учитывать, сможете ли вы в случае возникновения чрезвычайной ситуации остаться в стране, куда вы направляетесь, на более длительный период. На всякий случай стоит продумать альтернативные варианты возвращения домой. Все это означает, что, планируя поездки за границу, у вас должны быть достаточные финансовые средства для непредвиденных расходов — например, срочной покупки новых авиабилетов или покрытие непредвиденных дополнительных расходов на проживание.
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