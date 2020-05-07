МИД Эстонии о путешествиях | Когда можно будет поехать за границу и о чем обязательно надо помнить, собираясь в поездку

На вопросы относительно путешествий отвечает директор консульского отдела МИД Эстонии Тийна Калласмаа

Сейчас на сайте МИДа Эстонии размещена информация, предостерегающая жителей нашей страны от любых поездок за границу. Когда эта довольна строгая рекомендация будет изменена? Когда мы снова сможет отправиться путешествовать без малейших переживаний?

Это сложно предсказать, так как все зависит от ситуации с распространением коронавируса как в Эстонии, так и в других странах. Снятие ограничений будет постепенное, шаг за шагом, для того, чтобы избежать возникновения новой вспышки заболеваемости. На данный момент мы настоятельно рекомендуем без срочной необходимости отказаться от любых поездок.

Что изменится в путешествиях после кризиса, вызванного коронавирусом? Станет ли обязательной, например, регистрация поездок на сайте эстонского МИДа?