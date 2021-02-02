МИД Эстонии предупреждает: ограничения на передвижение между странами в ближайшее время станут только жестче

“В Европе ситуация довольно тяжелая, не паника, но есть страх в отношении нового варианта вируса, который очень активный, и существует большой риск его распространения. Многие страны очень боятся, что новый вирус будет распространяться через границы. В течение этой недели и на следующей неделе ситуация станет еще жестче — будут отменяться полеты и закрываться границы”, — сообщил вице-канцлер МИД Эстонии по вопросам Европы Мярт Вольмер.

По оценке Вольмера, в ближайшее время послаблений точно ждать не приходится.

“Пока не будет вакцинировано 70% населения, а это будет только в конце лета, в августе или сентябре, будут вводиться различные меры, ограничивающие путешествия. Пока ничего хорошего не могу сказать. Предстоит еще несколько месяцев жестких ограничений”, — отметил вице-канцлер.

Напоминаем, что за последнее время жестко ограничили въезд в свои страны Финляндия и Норвегия. Попасть туда могут лишь транспортные работники, дипломаты, врачи, журналисты и те, кто представит для этого вескую причину (например, рождение собственного ребенка, свадьба или похороны). Строгие ограничения также ввели во Франции, Испании и Португалии.