14.08.2019, 12:32

МИД РФ предложил упростить выдачу виз иностранным туристам

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Turist.ee
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МИД РФ предложил упростить выдачу виз иностранным туристам
Pixabay

Министерство иностранных дел РФ предложило упростить процедуру выдачи российских виз иностранным туристам. Об этом говорится в уведомлении о подготовке соответствующего законопроекта на сайте regulation.gov.ru. Текст проекта пока не опубликован, пишет “Медуза”.

Предлагается отменить требование о том, что для получения туристической визы иностранец должен показать приглашение от туроператора — вместо этого можно будет предъявлять подтверждение о бронировании гостиницы. Кроме того, МИД предлагает увеличить максимальный срок пребывания в России на основании туристической визы с одного месяца до полугода.

В уведомлении о подготовке законопроекта сказано, что он может вступить в силу уже в апреле 2020 года.

Директор туристической компании “Свой ТС” Сергей Войтович заявил “Интерфаксу”, что предлагаемые новшества почти не скажутся на турпотоке в Россию, поскольку приглашение от туроператора можно легально купить в интернете за 1 евро. Что касается продления срока визы до полугода, Войтович отметил, что туристы редко приезжают в Россию на такой долгий срок.

В 2018 году Россию с туристическими целями посетили 24,5 миллиона иностранцев.

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