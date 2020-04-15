Mинэкономики разработало пакет помощи туристическому сектору

Кроме этого, Министерство экономики и коммуникаций начнет предоставлять через EAS прямое пособие малым и средним туристическим предприятиям (предприятия, занимающиеся размещением, общественным питанием и организацией путешествий, а также туристическими аттракционами), а также предлагающим туристические услуги микропредприятиям. Общий бюджет данной меры составляет 25 миллионов евро, и размер пособия на предприятие находится в пределах 2000 — 60 000 евро, в зависимости от сферы деятельности предприятия, его размеров, потери оборота и потребностей в части преодоления кризисного периода.
Для поддержки действующих в туристической сфере предпринимателей, которые работают на островах в условиях карантина, в рамках 25 миллионов евро отдельная сумма в размере 1 миллиона евро зарезервирована для туристических предпринимателей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и Мания. Такая же сумма отдельно зарезервирована для помощи туристическим предприятиям, действующим в Ида-Вирумаа. Пособия для предприятий, работающих на островах и в Ида-Вирумаа, не ограничены непосредственно предусмотренной для них суммой. В случае если из региона поступит ходатайств больше чем на 1 миллион евро, то остальные ходатайства будут рассматриваться на общих основаниях вместе с кандидатами из других регионов.
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