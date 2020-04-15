Mинэкономики разработало пакет помощи туристическому сектору

“С начала кризиса туристический сектор оказался одним из тех секторов, которые пострадали самыми первыми и в самом большом объеме; в некоторых случаях оборот предприятий прекратился полностью. Поэтому поддержка государства очень важна, чтобы наши туристические предприятия смогли выстоять до нормализации положения”, — пояснил министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару. “Хочу поблагодарить предприятия и профессиональные союзы, которые очень тесно сотрудничали с KredEx и EAS, постоянно давая информацию о том, какие меры были бы для них наиболее эффективны. Эта обратная связь была нам необходима, чтобы можно было разработать и применить те меры поддержки, которые принесут предпринимателям реальную пользу”, — добавил Кару.

Министерство экономики и коммуникаций начнет предлагать через KredEx заемные продукты на льготных условиях крупным туристическим фирмам. KredEx в ближайшие недели начнет предлагать на льготных условиях специальное поручительство на новые займы действующим в сфере размещения и общественного питания предприятиям, а также туристическим бюро и организаторам путешествий. Цель поручительства состоит в том, чтобы обеспечить действующим в сфере размещения и общественного питания предприятиям, а также туристическим бюро и организаторам путешествий возможность получения новых займов оборотных средств и инвестиционных займов для преодоления обусловленных вспышкой COVID-19 временных трудностей. При помощи поручительства могут быть обеспечены обязательства предприятия, вытекающие из договора займа и лизинга.