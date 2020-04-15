15.04.2020, 14:35

Mинэкономики разработало пакет помощи туристическому сектору


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Mинэкономики разработало пакет помощи туристическому сектору
Foto: Priit Simson

Министерство экономики и коммуникаций (MKM) в сотрудничестве с KredEx и Фондом развития предпринимательства (EAS) разработали пакет помощи для поддержки туристического сектора. Туристические предприятия могут получить заемное поручительство на льготных условиях в KredEx, кроме того, малые и средние туристические предприятия и оказывающие туристические услуги микропредприятия смогут ходатайствовать о прямом пособии в EAS.

“С начала кризиса туристический сектор оказался одним из тех секторов, которые пострадали самыми первыми и в самом большом объеме; в некоторых случаях оборот предприятий прекратился полностью. Поэтому поддержка государства очень важна, чтобы наши туристические предприятия смогли выстоять до нормализации положения”, — пояснил министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару. “Хочу поблагодарить предприятия и профессиональные союзы, которые очень тесно сотрудничали с KredEx и EAS, постоянно давая информацию о том, какие меры были бы для них наиболее эффективны. Эта обратная связь была нам необходима, чтобы можно было разработать и применить те меры поддержки, которые принесут предпринимателям реальную пользу”, — добавил Кару.

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Министерство экономики и коммуникаций начнет предлагать через KredEx заемные продукты на льготных условиях крупным туристическим фирмам. KredEx в ближайшие недели начнет предлагать на льготных условиях специальное поручительство на новые займы действующим в сфере размещения и общественного питания предприятиям, а также туристическим бюро и организаторам путешествий. Цель поручительства состоит в том, чтобы обеспечить действующим в сфере размещения и общественного питания предприятиям, а также туристическим бюро и организаторам путешествий возможность получения новых займов оборотных средств и инвестиционных займов для преодоления обусловленных вспышкой COVID-19 временных трудностей. При помощи поручительства могут быть обеспечены обязательства предприятия, вытекающие из договора займа и лизинга.

Кроме этого, Министерство экономики и коммуникаций начнет предоставлять через EAS прямое пособие малым и средним туристическим предприятиям (предприятия, занимающиеся размещением, общественным питанием и организацией путешествий, а также туристическими аттракционами), а также предлагающим туристические услуги микропредприятиям. Общий бюджет данной меры составляет 25 миллионов евро, и размер пособия на предприятие находится в пределах 2000 — 60 000 евро, в зависимости от сферы деятельности предприятия, его размеров, потери оборота и потребностей в части преодоления кризисного периода.

Для поддержки действующих в туристической сфере предпринимателей, которые работают на островах в условиях карантина, в рамках 25 миллионов евро отдельная сумма в размере 1 миллиона евро зарезервирована для туристических предпринимателей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и Мания. Такая же сумма отдельно зарезервирована для помощи туристическим предприятиям, действующим в Ида-Вирумаа. Пособия для предприятий, работающих на островах и в Ида-Вирумаа, не ограничены непосредственно предусмотренной для них суммой. В случае если из региона поступит ходатайств больше чем на 1 миллион евро, то остальные ходатайства будут рассматриваться на общих основаниях вместе с кандидатами из других регионов.

Кару отметил, что хотя меры KredEx и EAS уже разработаны, для их внедрения требуется еще одобрение Европейской комиссии и Правительства Республики.“Мы понимаем обоснованное желание предпринимателей быстро получить пособия, но предварительно нам требуется разрешение на госпомощь от Европейской комиссии, которое EAS и KredEx на этой неделе отправят через Министерство финансов для оценки. После этого правительство в конце апреля примет окончательное решение ополучателях и размере пособий”, — разъяснил Кару.

Точные критерии мер и условия ходатайства KredEx и EAS объявят после того, как пакет помощи получит одобрение Правительства Республики.

Кроме того, туристические предприятия в зависимости от профиля своей деятельности могут получить пособие и в рамках других мер EAS, от Фонда развития сельской жизни и Кассы по безработице.

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