Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в те регионы Италии и Испании, где распространяется коронавирус

Власти Италии предпринимают все возможные меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса. В регионах Ломбардия и Венето на несколько городов наложен карантин: не работают школы, театры, закрыты торговые и развлекательные центры. По всей Италии отменены массовые мероприятия. В ближайшее время может быть нарушено железнодорожное сообщение. Министерство иностранных дел призывает жителей Эстонии, оказавшихся на данный момент в Италии, соблюдать все распоряжения местных властей.

Кроме того, Министерство иностранных дел советует следить за обстановкой и на испанском острове Тенерифе, где сегодня на карантин поместили целый отель H10 Palace в курортном городе Коста Адехе, так как у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.

Министерство иностранных дел советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале "Reisi Targalt" по адресу https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/ и отслеживать ситуацию ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.