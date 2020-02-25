25.02.2020, 17:06

Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в те регионы Италии и Испании, где распространяется коронавирус


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Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в те регионы Италии и Испании, где распространяется коронавирус
Установка ограждений вокруг гостиницы на Тенерифе, у постояльца которой обнаружен коронавирусScanpix, Tenerife, ESP (ESP) Credit:AP

В связи с быстрым распространением опасного коронавируса Министерство иностранных дел Эстонии советует не посещать испанский остров Тенерифе, а также итальянские регионы Ломбардию, Венето, Эмилию-Романью, Тоскану и Сицилию, где последние дни регистрируется все большее число случаев заболевания коронавирусом.

Власти Италии предпринимают все возможные меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса. В регионах Ломбардия и Венето на несколько городов наложен карантин: не работают школы, театры, закрыты торговые и развлекательные центры. По всей Италии отменены массовые мероприятия. В ближайшее время может быть нарушено железнодорожное сообщение. Министерство иностранных дел призывает жителей Эстонии, оказавшихся на данный момент в Италии, соблюдать все распоряжения местных властей.

Кроме того, Министерство иностранных дел советует следить за обстановкой и на испанском острове Тенерифе, где сегодня на карантин поместили целый отель H10 Palace в курортном городе Коста Адехе, так как у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.

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Министерство иностранных дел советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале "Reisi Targalt" по адресу https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/ и отслеживать ситуацию ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Необходимую информацию о ситуации, связанной с распространением коронавируса, можно найти также на сайте Итальянской службы гражданской защиты http://www.protezionecivile.gov.it/risk-activities/health-risk/emergencies/coronavirus

Рекомендации от Департамента здоровья Эстонии можно прочитать ЗДЕСЬ.

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