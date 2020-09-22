22.09.2020, 15:05

Министерство внутренних дел Финляндии: с понедельника всех путешественников из Эстонии будут отправлять на карантин

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Министерство внутренних дел Финляндии: с понедельника всех путешественников из Эстонии будут отправлять на карантин
Scanpix, ANTTI AIMO-KOIVISTO

Канцлер министерства внутренних дел Финляндии Кирси Пимия подтвердила, что начиная с понедельника рекомендация о карантине будет касаться всех стран, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей. Для Эстонии исключения не будет.

Причина в том, что за последние две недели заболеваемость в Эстонии превысила установленную в Финляндии границу в 25 случаев на 100 000 жителей, сообщает Yle Uutiset.

“Если вы отправитесь в отпуск в Таллинн, то вступит в силу рекомендация о двухнедельном карантине”, — сказала Кирси Пимия.

Кроме того, она добавила, что вчерашний пост министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Финляндия ужесточает правила въезда, соответствует действительности. “Да, он интерпретирует это совершенно правильно”.

Новые ограничения не касаются людей, пересекающих границу Эстонии и Финляндии по работе.

“Вы можете приехать в Финляндию из Эстонии или Швеции только на основании командировки или другого разрешения, а также по разным семейным обстоятельствам”, — пояснила Кирси Пимия.

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Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало ранее говорила изданию Ilta-Sanoma, что на этой неделе финское правительство примет решение вновь ввести пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Эстонии.

“Основываясь на данных Европейского агентства по инфекционным заболеваниям, похоже, что внутренний пограничный контроль будет восстановлен с рядом стран, в том числе и с Эстонией, поскольку за последние 14 дней заболеваемость там превышает 25 новых случаев на 100 000 жителей”, — заявила Охисало.

Как сообщает Ilta-Sanomat, это решение означает, что начиная с понедельника на всех прибывающих из Эстонии в Финляндию распространяется требование соблюдать двухнедельный карантин. Это также относится к финским гражданам, возвращающимся из отпуска в Эстонии.

Такой же информацией из высокопоставленных правительственных кругов располагает издание Helsingin Sanomat, уверяя, что Финляндия почти наверняка ужесточит правила въезда для прибывающих из Эстонии и Швеции.

“В этой ситуации, согласно отдельному решению правительства, к поездкам по работе не будут применяться рекомендации по соблюдению карантина, если в эпидемической ситуации не будет большой разницы между Хельсинки и Эстонией”, — сказала Охисало.

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение, что без каких-либо ограничений в страну можно въезжать из тех стран, где за последние 2 недели уровень заболеваемости не превышает 25 случаев на 100 000 человек. В этом случае соблюдать самоизоляцию по прибытии в Финляндию не надо.

На данный момент коэффициент заболеваемости в Эстонии составляет 30,85.

Ухудшилась ситуация и в Швеции, где этот показатель равен 26,7

По данным Ilta-Sanomat, финское правительство предполагает, что разрешенный уровень в 25 случаев на 100 0000 будет максимально соблюдаться при принятии будущих решений о свободном перемещении, поскольку это сделает поведение Финляндии предсказуемым для других стран.

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