Министерство внутренних дел Финляндии: с понедельника всех путешественников из Эстонии будут отправлять на карантин

“Основываясь на данных Европейского агентства по инфекционным заболеваниям, похоже, что внутренний пограничный контроль будет восстановлен с рядом стран, в том числе и с Эстонией, поскольку за последние 14 дней заболеваемость там превышает 25 новых случаев на 100 000 жителей”, — заявила Охисало.
Как сообщает Ilta-Sanomat, это решение означает, что начиная с понедельника на всех прибывающих из Эстонии в Финляндию распространяется требование соблюдать двухнедельный карантин. Это также относится к финским гражданам, возвращающимся из отпуска в Эстонии.
Такой же информацией из высокопоставленных правительственных кругов располагает издание Helsingin Sanomat, уверяя, что Финляндия почти наверняка ужесточит правила въезда для прибывающих из Эстонии и Швеции.
“В этой ситуации, согласно отдельному решению правительства, к поездкам по работе не будут применяться рекомендации по соблюдению карантина, если в эпидемической ситуации не будет большой разницы между Хельсинки и Эстонией”, — сказала Охисало.
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