Министерство внутренних дел Финляндии: с понедельника всех путешественников из Эстонии будут отправлять на карантин

Причина в том, что за последние две недели заболеваемость в Эстонии превысила установленную в Финляндии границу в 25 случаев на 100 000 жителей, сообщает Yle Uutiset.

“Если вы отправитесь в отпуск в Таллинн, то вступит в силу рекомендация о двухнедельном карантине”, — сказала Кирси Пимия.

Кроме того, она добавила, что вчерашний пост министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Финляндия ужесточает правила въезда, соответствует действительности. “Да, он интерпретирует это совершенно правильно”.

Новые ограничения не касаются людей, пересекающих границу Эстонии и Финляндии по работе.

“Вы можете приехать в Финляндию из Эстонии или Швеции только на основании командировки или другого разрешения, а также по разным семейным обстоятельствам”, — пояснила Кирси Пимия.

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало ранее говорила изданию Ilta-Sanoma, что на этой неделе финское правительство примет решение вновь ввести пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Эстонии.