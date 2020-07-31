Министр туризма Болгарии : 70% отелей на наших курортах останутся закрытыми до конца лета

По ее словам, пока невозможно спрогнозировать, когда люди вернутся к тем темпам и объемам путешествий, к какому они привыкли в последние годы. “Перед нами стоит сложная задача: рассмотреть и принять решение о том, как открыть двери для туризма перед лицом ограничений и частого закрытия границ”, — также заявила новый болгарский министр.

Согласно представленным чиновником фактам, ситуация действительно сложная: в этом июне в аэропорт Варны прибыло всего 99 рейсов, тогда как в прошлом году за тот же период их было на порядок больше — около 1000. Аналогичная ситуация и в аэропорту Бургаса — сейчас 203 рейса против 2000 в 2019 году. В результате “существует опасность”, что почти 70% отелей на крупнейших курортах Солнечный берег и Золотые пески останутся закрытыми, не открывшись до конца летнего сезона. При этом отсутствие туристов угрожает кризисом многим отраслям народного хозяйства Болгарии, т.к. экономика многих населенных пунктов основана только на туризме, пишет TourProm.