Министр туризма Греции: курортный сезон начнем с июля, туристов будем пускать по тестам на коронавирус

Однако пока ситуация с греческими отелями довольно сложная — до 65% могут обанкротиться в связи с критическим падением прибыли из-за отсутствия туристов. При этом страна сумела обойтись без серьезной вспышки коронавируса — на момент среды 22 апреля в Греции выявлено 2 401 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 121 умерших (например, в соседней Турции на данный момент зарегистрировано 95 тысяч заболевших и 2 259 умерших), сообщает TourProm.

“Со временем спрос на отдых в Греции будет расти, потому что доверие туристов к обеспечению безопасности в нашей стране также растет. Отмены броней в отелях на вторую половину лета уже прекратились”, — заявил министр туризма. Он также подчеркнул, что проведет совещание с местными туроператорами, чтобы обсудить меры по охране здоровья туристов после возобновления туризма. В том числе Греция предполагает введение “паспортов здоровья” для туристов, в соответствии с которыми те будут проверяться на наличие коронавируса перед вылетом. Данную меру также планируется обсудить со всеми странами ЕС.