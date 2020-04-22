Министр туризма Греции: курортный сезон начнем с июля, туристов будем пускать по тестам на коронавирус

Министр туризма Греции Харис Теохарис призвал туристический бизнес не отчаиваться и готовиться к туристическому сезону – страна сможет начать принимать туристов в июле, причем сезон власти хотят продлить как минимум до октября, а вероятно – даже вплоть до ноября, чтобы хоть как-то восполнить текущие потери.
Однако пока ситуация с греческими отелями довольно сложная — до 65% могут обанкротиться в связи с критическим падением прибыли из-за отсутствия туристов. При этом страна сумела обойтись без серьезной вспышки коронавируса — на момент среды 22 апреля в Греции выявлено 2 401 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 121 умерших (например, в соседней Турции на данный момент зарегистрировано 95 тысяч заболевших и 2 259 умерших), сообщает TourProm.
“Со временем спрос на отдых в Греции будет расти, потому что доверие туристов к обеспечению безопасности в нашей стране также растет. Отмены броней в отелях на вторую половину лета уже прекратились”, — заявил министр туризма. Он также подчеркнул, что проведет совещание с местными туроператорами, чтобы обсудить меры по охране здоровья туристов после возобновления туризма. В том числе Греция предполагает введение “паспортов здоровья” для туристов, в соответствии с которыми те будут проверяться на наличие коронавируса перед вылетом. Данную меру также планируется обсудить со всеми странами ЕС.
Главная задача, добавил он, чтобы “эти тесты были надежными и не отнимали много времени”. “То, чего ждут и туристы, и туроператоры, — это чтобы мы все договорились о процедурах охраны здоровья и объявили четкое расписание, чтобы мы могли начать открытие отелей”, — подчеркнул г-н Теохарис. По его словам, в ЕС уже идут консультации с целью разработать способ предоставить каждому гражданину Европы возможность пройти надежный тест на коронавирус.
При этом, по оценкам министра туризма Греции, в этом году туризм в стране сократится на 50%. Чиновник подчеркнул, что Греция не ожидает туристов из стран за пределами Европы.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
В Красную книгу РФ занесено 43 новых вида
Чего на самом деле боится коронавирус?
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы