Министр туризма Греции рассказал, когда страна откроет границы
Греческий туризм вернется в нормальное русло во второй половине 2021 года, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.
Греческий туризм вернется в нормальное русло во второй половине 2021 года, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.
"Следующий год будет трудным из-за потерянных первых месяцев с одной стороны и жесткой конкуренции, которая начнется после появления вакцины от коронавируса, с другой стороны. Тем не менее, во второй половине года туризм начнет возвращаться в нормальное русло", — цитирует министра греческий портал New Money.
Теохарис подчеркнул, что ключевым условием для возобновления путешествий в 2021 году станут экспресс-тесты на коронавирус. "Помимо Греции такой способ тестирования могут утвердить и другие страны. В результате мы получим очень жесткую конкуренцию и войну цен. И хотя у греческого турпродукта хороший запас прочности, в следующем году это будет большой проблемой", — отметил министр. По его словам, скорректировать риски может активная реклама поездок в Грецию.
Министр добавил, что страны Европы до сих пор не выработали единых правил по приему иностранных гостей. Дебаты по поводу этой инициативы, которая могла бы упростить жизнь туристам и бизнесу, идут по сей день.
"Пандемия дала греческим компаниям и сотрудникам большой опыт. Мы показали иностранным гостям, что отдыхать в стране безопасно. В отелях соблюдались все протоколы: среди 4000 сотрудников лишь двое оказались больны коронавирусом", — заявил, в свою очередь, президент Ассоциации греческих туристических предприятий SETE Яннис Рецос.
Как отмечает портал, бронирования отелей Греции на ближайшие зимние праздники весьма незначительны. В то же время размещение в частных резиденциях и виллах довольно востребовано – что вызывает беспокойство, поскольку эти объекты не обязаны соблюдать все меры безопасности, как гостиницы.
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