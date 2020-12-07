Министр туризма Греции рассказал, когда страна откроет границы

"Следующий год будет трудным из-за потерянных первых месяцев с одной стороны и жесткой конкуренции, которая начнется после появления вакцины от коронавируса, с другой стороны. Тем не менее, во второй половине года туризм начнет возвращаться в нормальное русло", — цитирует министра греческий портал New Money.

Теохарис подчеркнул, что ключевым условием для возобновления путешествий в 2021 году станут экспресс-тесты на коронавирус. "Помимо Греции такой способ тестирования могут утвердить и другие страны. В результате мы получим очень жесткую конкуренцию и войну цен. И хотя у греческого турпродукта хороший запас прочности, в следующем году это будет большой проблемой", — отметил министр. По его словам, скорректировать риски может активная реклама поездок в Грецию.

Министр добавил, что страны Европы до сих пор не выработали единых правил по приему иностранных гостей. Дебаты по поводу этой инициативы, которая могла бы упростить жизнь туристам и бизнесу, идут по сей день.