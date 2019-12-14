14.12.2019, 10:00

Мир привилегий на борту: как житель Эстонии стал клиентом самого элитарного авиаклуба мира

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Мир привилегий на борту: как житель Эстонии стал клиентом самого элитарного авиаклуба мира
Eesti Päevaleht

Что нужно сделать для того, чтобы стать членом элитарного клуба Lufthansa HON Circle, в котором числятся всего пару тысяч человек со всего мира? О всех правилах этого закрытого сообщества рассказывает Eesti Päevaleht.

На сегодняшний день самой крупной европейской программой лояльности для постоянных клиентов является созданная авиакомпанией Lufthansa Miles&More, которую используют в качестве вознаграждения своих клиентов и другие авиаперевозчики: LOT (а до недавнего времени и использующая общие коды Nordica), Austrian, Swiss, Brussels, Croatia Airlines, Air Dolomit и Luxair.

У программы Miles&More четыре уровня: обычный, FTL (клиенты с серебряными картами), Senator (клиенты с золотыми картами) и HON. Точное число обладателей HON скрыто — эксперты подразумевают, что в эту элитную группу входят всего 2000-3000 человек, а их средний возраст — около 50 лет. Для сравнения: в программе Miles&More зарегистрировано более 28 миллионов человек, среди них только 0,01% — клиенты HON.

Eesti Päevaleht
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Получить такой статус чрезвычайно сложно. Пассажиры должны быть постоянными клиентами Lufthansa Grupp и программы лояльности Miles&More, летать только бизнес-классом и в течение двух лет накопить 600 000 миль.

Исключения не делаются ни для крупных бизнесменов, ни для политиков, ни для артистов, не зависимо от социального или финансового статуса! Но уже в 2021 году система квалификации клиентов Miles&More будет изменена. Однако это почти не затронет клиентов HON. Несмотря на то, что работников аэропорта и бортпроводников всегда предупреждают о таких VIP клиентах, для других пассажиров они остаются в большинстве случаев неизвестными. Но есть одно исключение.

Узнать, летел ли с вами в самолете член элитарного клуба HON, все-таки можно. Если во Франкфурте, Мюнхене, Варшаве и Вене для доставки пассажиров из самолета в терминал аэропорта используют специальные автобусы, то для клиентов HON к трапу предоставляют черный Porsche с профессиональным водителем в черном костюме. Если идет дождь, водитель всегда встретит своего VIP-клиента с большим зонтом, заберет его чемоданы и откроет двери машины. Такая же процедура происходит при посадке на самолет.

Известно, что в этом элитарном клубе состоит только один житель Эстонии. И ему есть чем гордиться. Статус HON Circle предоставляет пассажирам исключительный уровень обслуживания и комфорта в полете. Начинается все с того, что по прибытии в аэропорт во время check-in такие клиенты избегают всех очередей — им предоставляется частный эскорт и ВИП-регистрация.

Eesti Päevaleht

Во время массовой забастовки работников Lufthansa каждым клиентом занимались индивидуально от начала и до конца, бронируя им сразу на всякий случай четыре альтернативных варианта. Первый класс терминала во Франкфурте можно назвать отдельным идеально работающим аэропортом, где для VIP-клиентов устроено все так, что им не надо думать ни о каких формальностях. Работники аэропорта делают за них регистрацию, занимаются сдачей или получением багажа, обеспечивают быстрый проход в Cigar lounge или в ресторан à la carte, где можно насладиться превосходными блюдами и большим выбором различных вин и виски. Таможенная проверка также проходит отдельно и очень быстро. Если между стыковочными рейсами есть время, клиенты HON Circle могут отдохнуть в гостинице, поработать в одном из пяти специально оборудованных кабинетах или расслабиться в джакузи — при желании туда можно даже заказать шампанское и клубнику. Разумеется, все бесплатно. При этом следить за временем не надо — в нужный момент придет сотрудник аэропорта и сопроводит сначала к таможенному терминалу, а потом к месту, где будет ждать водитель.

Eesti Päevaleht

Если клиенты прибывают в аэропорт Франкфурта или Мюнхена на арендованной машине, то этим тоже займутся специальные сотрудники — это точно сэкономит около 15-30 минут времени. Сама арендованная машина застрахована на сумму 100 000 евро при нулевой ответственности.

Известно, что количество сотрудников аэропорта, занятых работой с такими клиентами, обычно больше, чем самих ВИП-персон. Их настолько мало, что даже в самые пиковые даты и часы их не бывает более 25 человек.

Члены экипажа относятся к таким клиентам также с большим вниманием. Даже капитан (для него специально распечатывают список) выходит поприветствовать такого важного пассажира.

Eesti Päevaleht

Если клиент HON опаздывает на стыковочный рейс, то его непременно ждут. Кроме того, когда самолет прибывает в пункт назначения, первым на багажную ленту попадают вещи ВИП-пассажиров.

Для экстренных случаев обслуживания группы HON создан телефон горячей линии, который работает круглосуточно.

Пользоваться всему преимуществами предусмотренной системы могут не только счастливые обладатели статуса HON, но и члены их семей (супруги, которые автоматически получают статус “золотого клиента” Star Alliance и дети до 18 лет), а также один из друзей.

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