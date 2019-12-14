Мир привилегий на борту: как житель Эстонии стал клиентом самого элитарного авиаклуба мира

Что нужно сделать для того, чтобы стать членом элитарного клуба Lufthansa HON Circle, в котором числятся всего пару тысяч человек со всего мира? О всех правилах этого закрытого сообщества рассказывает Eesti Päevaleht.
На сегодняшний день самой крупной европейской программой лояльности для постоянных клиентов является созданная авиакомпанией Lufthansa Miles&More, которую используют в качестве вознаграждения своих клиентов и другие авиаперевозчики: LOT (а до недавнего времени и использующая общие коды Nordica), Austrian, Swiss, Brussels, Croatia Airlines, Air Dolomit и Luxair.
У программы Miles&More четыре уровня: обычный, FTL (клиенты с серебряными картами), Senator (клиенты с золотыми картами) и HON. Точное число обладателей HON скрыто — эксперты подразумевают, что в эту элитную группу входят всего 2000-3000 человек, а их средний возраст — около 50 лет. Для сравнения: в программе Miles&More зарегистрировано более 28 миллионов человек, среди них только 0,01% — клиенты HON.
Получить такой статус чрезвычайно сложно. Пассажиры должны быть постоянными клиентами Lufthansa Grupp и программы лояльности Miles&More, летать только бизнес-классом и в течение двух лет накопить 600 000 миль.
Исключения не делаются ни для крупных бизнесменов, ни для политиков, ни для артистов, не зависимо от социального или финансового статуса! Но уже в 2021 году система квалификации клиентов Miles&More будет изменена. Однако это почти не затронет клиентов HON. Несмотря на то, что работников аэропорта и бортпроводников всегда предупреждают о таких VIP клиентах, для других пассажиров они остаются в большинстве случаев неизвестными. Но есть одно исключение.
Узнать, летел ли с вами в самолете член элитарного клуба HON, все-таки можно. Если во Франкфурте, Мюнхене, Варшаве и Вене для доставки пассажиров из самолета в терминал аэропорта используют специальные автобусы, то для клиентов HON к трапу предоставляют черный Porsche с профессиональным водителем в черном костюме. Если идет дождь, водитель всегда встретит своего VIP-клиента с большим зонтом, заберет его чемоданы и откроет двери машины. Такая же процедура происходит при посадке на самолет.
Известно, что в этом элитарном клубе состоит только один житель Эстонии. И ему есть чем гордиться. Статус HON Circle предоставляет пассажирам исключительный уровень обслуживания и комфорта в полете. Начинается все с того, что по прибытии в аэропорт во время check-in такие клиенты избегают всех очередей — им предоставляется частный эскорт и ВИП-регистрация.
Во время массовой забастовки работников Lufthansa каждым клиентом занимались индивидуально от начала и до конца, бронируя им сразу на всякий случай четыре альтернативных варианта. Первый класс терминала во Франкфурте можно назвать отдельным идеально работающим аэропортом, где для VIP-клиентов устроено все так, что им не надо думать ни о каких формальностях. Работники аэропорта делают за них регистрацию, занимаются сдачей или получением багажа, обеспечивают быстрый проход в Cigar lounge или в ресторан à la carte, где можно насладиться превосходными блюдами и большим выбором различных вин и виски. Таможенная проверка также проходит отдельно и очень быстро. Если между стыковочными рейсами есть время, клиенты HON Circle могут отдохнуть в гостинице, поработать в одном из пяти специально оборудованных кабинетах или расслабиться в джакузи — при желании туда можно даже заказать шампанское и клубнику. Разумеется, все бесплатно. При этом следить за временем не надо — в нужный момент придет сотрудник аэропорта и сопроводит сначала к таможенному терминалу, а потом к месту, где будет ждать водитель.
Если клиенты прибывают в аэропорт Франкфурта или Мюнхена на арендованной машине, то этим тоже займутся специальные сотрудники — это точно сэкономит около 15-30 минут времени. Сама арендованная машина застрахована на сумму 100 000 евро при нулевой ответственности.
Известно, что количество сотрудников аэропорта, занятых работой с такими клиентами, обычно больше, чем самих ВИП-персон. Их настолько мало, что даже в самые пиковые даты и часы их не бывает более 25 человек.
Члены экипажа относятся к таким клиентам также с большим вниманием. Даже капитан (для него специально распечатывают список) выходит поприветствовать такого важного пассажира.
Если клиент HON опаздывает на стыковочный рейс, то его непременно ждут. Кроме того, когда самолет прибывает в пункт назначения, первым на багажную ленту попадают вещи ВИП-пассажиров.
Для экстренных случаев обслуживания группы HON создан телефон горячей линии, который работает круглосуточно.
Пользоваться всему преимуществами предусмотренной системы могут не только счастливые обладатели статуса HON, но и члены их семей (супруги, которые автоматически получают статус “золотого клиента” Star Alliance и дети до 18 лет), а также один из друзей.
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
Медики предупреждают: не игнорируйте этот анализ
Зарезали и контрольный в голову
Появились подробности жестокого убийства туристки