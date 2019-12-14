Мир привилегий на борту: как житель Эстонии стал клиентом самого элитарного авиаклуба мира

На сегодняшний день самой крупной европейской программой лояльности для постоянных клиентов является созданная авиакомпанией Lufthansa Miles&More, которую используют в качестве вознаграждения своих клиентов и другие авиаперевозчики: LOT (а до недавнего времени и использующая общие коды Nordica), Austrian, Swiss, Brussels, Croatia Airlines, Air Dolomit и Luxair.

У программы Miles&More четыре уровня: обычный, FTL (клиенты с серебряными картами), Senator (клиенты с золотыми картами) и HON. Точное число обладателей HON скрыто — эксперты подразумевают, что в эту элитную группу входят всего 2000-3000 человек, а их средний возраст — около 50 лет. Для сравнения: в программе Miles&More зарегистрировано более 28 миллионов человек, среди них только 0,01% — клиенты HON.

Eesti Päevaleht

Получить такой статус чрезвычайно сложно. Пассажиры должны быть постоянными клиентами Lufthansa Grupp и программы лояльности Miles&More, летать только бизнес-классом и в течение двух лет накопить 600 000 миль.