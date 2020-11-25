Мошенничество в Турции: поддельный сайт известного 5-звездочного отеля выманивает у туристов тысячи евро

Речь идет о поддельном сайте, который выглядит как полноценный клон настоящего сайта отеля. Это распространенный вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам, паролям и данным банковской карты, сообщает портал Tourprom.ru.

“Пожалуйста, будьте осторожны! Ниже приведены выявленные нами мошеннические компании”, — сообщает своим туристам отель. Также руководство отеля разместило на своем сайте следующее обращение: “Мы обнаружили, что у нашего отеля был открыт поддельный веб-сайт под названием Adin Beach Hotel, и с нашими гостями связались по номерам телефонов, которые нам не принадлежат. Чтобы предотвратить возможный обман и потерю репутации, мы начали юридический процесс как администрация отеля”.

Туристов призывают не доверять мошенникам, обращающимся к ним от имени Adin Beach Hotel, кроме информации с официального сайта и единственного номера телефона. “Не вносите никаких денег, чтобы избежать возможного мошенничества”.