17.06.2020, 07:01

Может ли Эстония создать общую авиакомпанию с Литвой? Таави Аас: почему бы и нет!

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Может ли Эстония создать общую авиакомпанию с Литвой? Таави Аас: почему бы и нет!
Foto: Jaanus Lensment

Как сказал министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас, государство не думает о поиске нового инвестора для Nordica, а вполне рассматривает вариант создания общей с Литвой авиакомпании, пишет Ärileht.

На данный момент Regional Jet, являющаяся дочерней компанией Nordica, на 49 процентов принадлежит польскому LOT. По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, Эстония надеется выкупить эту долю, чтобы компания вновь стала на 100% принадлежать государству. Сумма выкупа пакета акций будет определена в ходе переговоров, но, по оценкам экспертов, она может составить около 1 млн евро.

Таави Аас надеется, что компании LOT откажется от своей доли без каких-либо судебных разбирательств, хотя, как отмечает министр, споров с поляками было много. Государство не рассматривает вариант поиска нового инвестора для авиакомпании. Как заверил министр, уже в ближайшее время Европейская комиссия должна будет принять решение о том, сможет ли Эстония оказать Nordica финансовую помощь в размере 30 млн евро.

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На вопрос, возможно ли появление общей со странами Балтии авиакомпании, Таави Аас ответил, что пока об этом рано говорить. “Но, например, литовцы проявили заинтересованность в этом предложении — Литве тоже нужна своя авиакомпания”, — сказал он.

Министр не исключает, что совместная авиакомпания действительно может появиться. “Почему бы и нет. По крайней мере, одна страна точно в этом заинтересована”, — добавил Таави Аас.

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