Может ли Эстония создать общую авиакомпанию с Литвой? Таави Аас: почему бы и нет!

На данный момент Regional Jet, являющаяся дочерней компанией Nordica, на 49 процентов принадлежит польскому LOT. По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, Эстония надеется выкупить эту долю, чтобы компания вновь стала на 100% принадлежать государству. Сумма выкупа пакета акций будет определена в ходе переговоров, но, по оценкам экспертов, она может составить около 1 млн евро.

Таави Аас надеется, что компании LOT откажется от своей доли без каких-либо судебных разбирательств, хотя, как отмечает министр, споров с поляками было много. Государство не рассматривает вариант поиска нового инвестора для авиакомпании. Как заверил министр, уже в ближайшее время Европейская комиссия должна будет принять решение о том, сможет ли Эстония оказать Nordica финансовую помощь в размере 30 млн евро.