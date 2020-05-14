Можно ли будет этим летом поехать из одной страны Евросоюза в другую? В ЕC представили план спасения летних отпусков

Можно ли будет этим летом поехать в отпуск из одной страны Евросоюза в другую? Пока границы между многими государствами, входящими в Шенгенскую зоны, закрыты из-за пандемии COVID-19. Но призывы все же обеспечить проведение сезона отпусков звучат все громче. В ответ на них Еврокомиссия (ЕК) в среду, 13 мая, представила пакет рекомендаций, касающийся туризма и транспорта. Они должны позволить смягчить ограничения на передвижение внутри ЕС и возобновить туристические поездки еще этим летом.

Почему в ЕС спасают летний туризм?

Пакет обнародованных мер направлен, прежде всего, на то, чтобы удалось провести летний сезон отпусков. “Ближайшие месяцы могут дать людям шанс на такой необходимый отдых, расслабление и свежий воздух, а также на встречу с друзьями и семьей — будь-то в своей стране-члене ЕС, либо за границей”, — заявили в Еврокомиссии. В то же время там подчеркнули, что это возможно лишь при соблюдении всех мер безопасности и гигиены, а также в том случае, если государства Евросоюза будут действовать скоординировано.