Можно ли перенести отпускные на следующий год? Могут ли они сгореть? Топ вопросов о вашем праве на отпуск

Коронакризис жестоко ударил по планам жителей Эстонии, связанным с отпусками. ”МК-Эстония” попросила юристов прокомментировать ситуации, описанные нашими читателями, и рассказать о правах, которые в преддверии отпускного сезона следует знать каждому. В Эстонии продолжительность основного отпуска, как правило, составляет 28 календарных дней, которые можно взять целиком или по частям.

В этом году я вообще не хочу идти в отпуск, за границу ехать страшно, а дома уже до тошноты насиделась. Какую часть отпуска можно перенести на год вперед и/или получить деньгами? Может ли мой отпуск ”сгореть”, если в этом году я не буду его брать? Могу я отгулять в будущем году два раза по 28 дней?

Это решает работодатель, составляя график отпусков, комментирует присяжный адвокат Евгений Твердохлебов. По договоренности отпуск можно переносить на следующие годы, но следует иметь в виду, что требовать отпуск за прошлые 12 месяцев можно будет только в течение следующих 12 месяцев, а дальше — только по договоренности с работодателем.