05.06.2020, 14:01

Можно ли перенести отпускные на следующий год? Могут ли они сгореть? Топ вопросов о вашем праве на отпуск


Татьяна Писарева
EST
Можно ли перенести отпускные на следующий год? Могут ли они сгореть? Топ вопросов о вашем праве на отпуск
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Отпуск — не только наше право на заслуженный отдых, но и обязанность, прописанная законодательно. Отдыхать, восстанавливать силы, получать позитивные эмоции, претворять в жизнь давно запланированные дела с радостью отправляется каждый, если все идет по плану. Но бывает и так, что предстоящий отпуск вызывает головную боль.

Коронакризис жестоко ударил по планам жителей Эстонии, связанным с отпусками. ”МК-Эстония” попросила юристов прокомментировать ситуации, описанные нашими читателями, и рассказать о правах, которые в преддверии отпускного сезона следует знать каждому. В Эстонии продолжительность основного отпуска, как правило, составляет 28 календарных дней, которые можно взять целиком или по частям.

В этом году я вообще не хочу идти в отпуск, за границу ехать страшно, а дома уже до тошноты насиделась. Какую часть отпуска можно перенести на год вперед и/или получить деньгами? Может ли мой отпуск ”сгореть”, если в этом году я не буду его брать? Могу я отгулять в будущем году два раза по 28 дней?

Это решает работодатель, составляя график отпусков, комментирует присяжный адвокат Евгений Твердохлебов. По договоренности отпуск можно переносить на следующие годы, но следует иметь в виду, что требовать отпуск за прошлые 12 месяцев можно будет только в течение следующих 12 месяцев, а дальше — только по договоренности с работодателем.

Деньгами компенсацию за отпуск получить нельзя, потому что отпуск — не средство обогащения, а время, предназначенное для восстановления, отдыха, поправки здоровья, общения с семьей. Работодатели и государство заинтересованы в том, чтобы работники полноценно отдыхали, ведь при этом и качество работы, и здоровье поддерживаются в течение большего срока.

Истечение срока давности отпуска останавливается и передвигается на соответствующий срок, если работник находится в отпуске по беременности и родам, в отпуске по усыновлению или в отпуске по уходу за ребенком, или же находится на военной или альтернативной службе. Дни отпуска по уходу за ребенком следует использовать в течение календарного года, потому что по его окончании срок их давности истекает.

Я планировал отпуск на начало июня, но очевидно, что поехать с семьей на курорт, скорее всего, не получится. Мой июньский отпуск записан в графике отпусков. Имею я право перенести свой отпуск на сентябрь, или работодатель может меня заставить уйти в отпуск по графику?

По закону, график отпусков составляется работодателем к 31 марта, говорит присяжный адвокат Евгений Твердохлебов. Чрезвычайное положение было объявлено 12 марта, таким образом, успев грамотно составить график, работодатели могли уже в марте отправить в основной отпуск всех работников, чьи услуги в настоящий момент стали не нужны. Закон предусматривает, что родители школьников до 10 лет имеют право идти в отпуск во время детских каникул, так что, отправляя работника, имеющего детей, в отпуск в июне и согласно графику, работодатель ничего не нарушает.

Этот вопрос может быть решен по соглашению сторон. Как правило, работнику, которого ценят, по возможности идут навстречу.

Поскольку поехать на курорт я уже не смогу, я хочу использовать отпуск для выполнения разных бытовых дел. На сколько частей я могу дробить отпуск и как часто я могу брать эти части? Например, могу ли я в течение месяца взять три раза отпуск по три дня?

Отпуск может быть разделен на части, говорит юрист Данил Липатов, но закон предусматривает, что одна из частей отпуска не может быть меньше 14 дней, а остальные — не меньше 7 дней.

Я новый работник в фирме, и при составлении графика коллеги заявили, что время для отпуска я должна выбирать из того, что останется, когда обозначат свои отпуска более старые работники. Правда ли, что у старых работников есть приоритет передо мной?

Стаж работника не дает ему преференций при формировании графика отпусков. Но закон предусматривает, что для ряда социальных групп учитывается их мнение при формировании графика отпусков, комментирует этот вопрос юрист Данил Липатов.

Право требовать предоставления основного отпуска в подходящее время имеют:

  • женщины — непосредственно до и после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;
  • мужчины — непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или в то время, когда жена находится в отпуске по беременности и родам;
  • родитель, который воспитывает ребенка в возрасте до семи лет;
  • родитель, который воспитывает ребенка в возрасте от семи до десяти лет, — во время каникул ребенка;
  • подлежащие всеобщему обязательному школьному обучению несовершеннолетние — во время школьных каникул.


Работаю в торговле, все как у всех, но отпуск коллеги всегда длится дольше, чем мой. Хотелось бы знать, кто имеет право на отпуск длиннее стандартных 28 дней.

Для ряда профессий установлена иная продолжительность основного отпуска, в частности для работников сферы образования, спасателей, говорит юрист Данил Липатов. Также ряд социальных групп имеют право на дополнительный отпуск, например: родительский отпуск, учебный отпуск.

Мать или отец, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с особыми потребностями в возрасте до 18 лет, имеют право получать в каждый календарный год неоплачиваемый дополнительный отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до десяти рабочих дней. Право на получение дополнительного отпуска по уходу за ребенком помимо родителей имеет также опекун ребенка или лицо, с которым заключен договор о попечительстве в семье. Продолжительность основного отпуска для несовершеннолетних и лиц с частичной трудоспособностью или отсутствием трудоспособности составляет 35 календарных дней; для работников сферы образования и науки — до 56 календарных дней, в соответствии со списком должностей, утвержденным постановлением правительства.

Вместо отпуска сидим дома взаперти, потому что работодатель не разрешил изменить даты отпуска и дачи у нас нет. Хотелось бы узнать, не имею ли я права на какую-нибудь компенсацию в связи с тем, что отпуск из-за чрезвычайного положения фактически пропал.

Компенсация, к сожалению, не предусмотрена, уверен юрист Данил Липатов.

От редакции "МК-Эстонии": Как правило, работодатель не имеет права прерывать отпуск сотрудника, однако в случае непредвиденных обстоятельств это допускается: в определенных случаях закон предоставляет работодателю право отозвать работника из отпуска.

Речь должна идти об исключительной ситуации, связанной с организацией труда, крайней необходимости, которую невозможно было предвидеть и решить иным способом, кроме как прервать отпуск сотрудника, вызвать его на работу и соответствующим образом переделать график рабочего времени.

В случае прерывания отпуска или его переноса оставшуюся неиспользованной часть отпуска следует предоставить работнику непосредственно после решения срочного рабочего задания или по договоренности с работником в другое время. Кроме того, работодатель должен учитывать то обстоятельство, что если он прерывает отпуск работника, то согласно закону он должен возместить работнику расходы, проистекающие из прерывания или переноса отпуска.

При прерывании или откладывании отпуска работник имеет право потребовать использования оставшейся неиспользованной части отпуска сразу после того, как отпадет препятствующее использованию отпуска обстоятельство, либо в любое другое время по соглашению сторон.

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