Можно ли перенести отпускные на следующий год? Могут ли они сгореть? Топ вопросов о вашем праве на отпуск

Деньгами компенсацию за отпуск получить нельзя, потому что отпуск — не средство обогащения, а время, предназначенное для восстановления, отдыха, поправки здоровья, общения с семьей. Работодатели и государство заинтересованы в том, чтобы работники полноценно отдыхали, ведь при этом и качество работы, и здоровье поддерживаются в течение большего срока.
Истечение срока давности отпуска останавливается и передвигается на соответствующий срок, если работник находится в отпуске по беременности и родам, в отпуске по усыновлению или в отпуске по уходу за ребенком, или же находится на военной или альтернативной службе. Дни отпуска по уходу за ребенком следует использовать в течение календарного года, потому что по его окончании срок их давности истекает.
Я планировал отпуск на начало июня, но очевидно, что поехать с семьей на курорт, скорее всего, не получится. Мой июньский отпуск записан в графике отпусков. Имею я право перенести свой отпуск на сентябрь, или работодатель может меня заставить уйти в отпуск по графику?
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