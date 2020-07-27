Можно ли заразиться коронавирусом во время путешествия в самолете?
Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете. Она оказалась гораздо ниже, чем принято думать, пишет Express.
Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете. Она оказалась гораздо ниже, чем принято думать, пишет Express.
Опаснее всего для пассажиров оказались моменты посадки и высадки: люди толпятся у дверей, забирают ручную кладь. В то же время вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность.
Вопреки традиционным представлениям, что воздух гуляет по салону, современные системы работают иначе — 50 процентов свежего воздуха и 50 процентов отфильтрованного салонного. Это значит, говорится в исследовании, что воздух на борту полностью обновляется каждые три минуты. Для сравнения: в помещении с кондиционером он меняется только каждые 12 минут.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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