Можно ли заразиться коронавирусом во время путешествия в самолете?

Опаснее всего для пассажиров оказались моменты посадки и высадки: люди толпятся у дверей, забирают ручную кладь. В то же время вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность.

Вопреки традиционным представлениям, что воздух гуляет по салону, современные системы работают иначе — 50 процентов свежего воздуха и 50 процентов отфильтрованного салонного. Это значит, говорится в исследовании, что воздух на борту полностью обновляется каждые три минуты. Для сравнения: в помещении с кондиционером он меняется только каждые 12 минут.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!