Музей народного фронта разместится в просторных помещениях Певческого поля

Музей народного фронта сегодня начал подготовку к переезду из нынешнего помещения на площади Вабадузе на Певческое поле. Переезд музей – первый этап работ по созданию в будущем на Певческом поле центра посещений.
“Певческое поле завоевало популярность как место для проведения различных мероприятий, но на самом деле речь идет о большой и красивой части городского пространства, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. — Хотели бы привлечь сюда еще больше людей, чтобы они могли насладиться как Певческим полем, так и парковыми зонами, но для этого нужно создать дополнительные возможности для проведения досуга. Мы уже довольно должное время пытались найти подходящее место для Музея народного фронта и Певческое поле подходит для этого как нельзя лучше”.
По словам руководителя Певческого поля Урмо Саареоя, переезд в помещения Певческого поля Музея народного фронта — первый этап по созданию здесь посвященного Поющей революции и новейшей истории центра посещений.
“Певческое поле является местом, где сочетаются сильные эмоции и исторические моменты, — отметил Саареоя. — И в развитии мы достигли момента, когда начали планировать центр посещений, который напоминал и рассказывал бы об уникальной истории нашей страны, о певческих праздниках и восстановлении независимости”.
“Мне очень приятно, что в работе Музея народного фронта началась новая эпоха, — сказала руководитель Музея народного фронта Хелен Лаусма-Саар. — Помещения, расположенные в сердце города, в галерее площади Вабадузе, полюбились за долгие годы, но технически они были не лучшими для работы и развития музея. Сейчас у нас появилась возможность создать среду, которая предложит посетителям историю восстановления независимости Эстонии непосредственно там, где эти события происходили. Это дает возможность создать совершенно новую экспозицию и выводит нашу работу на новый уровень”.
Обновленный Музей народного фронта планируется в будущем открыть для ежедневных посещений как часть центра посещений Певческого поля. С экспозицией и историей Музея народного фронта можно ознакомиться в помещениях Певческого поля начиная с осени.
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду