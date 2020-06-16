Музей народного фронта разместится в просторных помещениях Певческого поля

“Певческое поле завоевало популярность как место для проведения различных мероприятий, но на самом деле речь идет о большой и красивой части городского пространства, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. — Хотели бы привлечь сюда еще больше людей, чтобы они могли насладиться как Певческим полем, так и парковыми зонами, но для этого нужно создать дополнительные возможности для проведения досуга. Мы уже довольно должное время пытались найти подходящее место для Музея народного фронта и Певческое поле подходит для этого как нельзя лучше”.

По словам руководителя Певческого поля Урмо Саареоя, переезд в помещения Певческого поля Музея народного фронта — первый этап по созданию здесь посвященного Поющей революции и новейшей истории центра посещений.

“Певческое поле является местом, где сочетаются сильные эмоции и исторические моменты, — отметил Саареоя. — И в развитии мы достигли момента, когда начали планировать центр посещений, который напоминал и рассказывал бы об уникальной истории нашей страны, о певческих праздниках и восстановлении независимости”.