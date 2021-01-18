Мужчина прожил три месяца в аэропорту из-за боязни коронавируса

По информации издания, 36-летний Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О’Хара, используя потерянный сотрудником аэропорта бейдж. Мужчина заявил в суде, что боялся лететь в родной Лос-Анджелес из-за COVID-19. Сингх рассказал, что другие пассажиры давали ему еду, сообщает News.Mail.

Мужчина обвиняется в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на необычные обстоятельства дела, действия Сингха не носили насильственного характера. Мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.

В последние месяцы в Калифорнии резко выросло количество зараженных, общее число случаев заболевания приблизилось к трем миллионам. В начале января бригадам скорых американского округа Лос-Анджелес сказали не забирать в больницы людей с низким шансом выжить. На фоне роста заболеваемости было решено преобразовать калифорнийский Диснейленд в крупнейший COVID-центр, где будут проводить массовую вакцинацию от коронавируса.