Мужчина прожил три месяца в аэропорту из-за боязни коронавируса
Калифорниец незаконно прожил три месяца в международном аэропорту Чикаго из-за боязни коронавируса.
Калифорниец незаконно прожил три месяца в международном аэропорту Чикаго из-за боязни коронавируса.
По информации издания, 36-летний Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О’Хара, используя потерянный сотрудником аэропорта бейдж. Мужчина заявил в суде, что боялся лететь в родной Лос-Анджелес из-за COVID-19. Сингх рассказал, что другие пассажиры давали ему еду, сообщает News.Mail.
Мужчина обвиняется в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на необычные обстоятельства дела, действия Сингха не носили насильственного характера. Мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.
В последние месяцы в Калифорнии резко выросло количество зараженных, общее число случаев заболевания приблизилось к трем миллионам. В начале января бригадам скорых американского округа Лос-Анджелес сказали не забирать в больницы людей с низким шансом выжить. На фоне роста заболеваемости было решено преобразовать калифорнийский Диснейленд в крупнейший COVID-центр, где будут проводить массовую вакцинацию от коронавируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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