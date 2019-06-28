“Мы очень довольны работой эстонской авиакомпании": Nordica выиграла тендер в Швеции

С сентября 2018 года Nordica уже временно совершала полеты по этому маршруту согласно поступившему от шведского транспортного ведомства заказу в результате банкротства местного авиаперевозчика. Теперь же стороны заключают полноценный договор на четыре года в рамках тендера.

Менеджер Nordica по связям с общественностью Тоомас Уйбо заявил, что победа в этом шведском тендере является важной вехой для молодой компании, поскольку ей удалось за столь короткое время завоевать доверие шведских властей. “Приятно сознавать и тот факт, что наша компания смогла наладить хорошие контакты с представителями местных общин. Иностранным компаниям крайне сложно выигрывать подобные тендеры в Швеции без поддержки местного населения”, — пояснил Тоомас Уйбо.

Директор аэропорта в Арвидсъяуре Ральф Лундберг выразил удовлетворение тем, что полеты в этот город будет еще четыре года совершать именно Nordica. “Мы очень довольны работой эстонской авиакомпании и рады этому четырехлетнему продолжению сотрудничества. Жители Лапландии высоко ценят скоростное и бесперебойное сообщение со Стокгольмом. Nordica обеспечивает нам это”, — сказал Ральф Лундберг.