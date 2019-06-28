28.06.2019, 11:53

“Мы очень довольны работой эстонской авиакомпании": Nordica выиграла тендер в Швеции

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Turist.ee
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“Мы очень довольны работой эстонской авиакомпании": Nordica выиграла тендер в Швеции
Foto: Andres Putting

Совместное предложение Nordica и ее дочерней компании Regional Jet принесло им четырехлетний договор по обслуживанию авиамаршрута в Швеции. Согласно условиям договора, Nordica и ее дочерняя компания продолжат обслуживать авиамаршрут между Стокгольмом и расположенными в северной части Швеции городами Арвидсъяур и Елливаре до осени 2023 года.

С сентября 2018 года Nordica уже временно совершала полеты по этому маршруту согласно поступившему от шведского транспортного ведомства заказу в результате банкротства местного авиаперевозчика. Теперь же стороны заключают полноценный договор на четыре года в рамках тендера.

Менеджер Nordica по связям с общественностью Тоомас Уйбо заявил, что победа в этом шведском тендере является важной вехой для молодой компании, поскольку ей удалось за столь короткое время завоевать доверие шведских властей. “Приятно сознавать и тот факт, что наша компания смогла наладить хорошие контакты с представителями местных общин. Иностранным компаниям крайне сложно выигрывать подобные тендеры в Швеции без поддержки местного населения”, — пояснил Тоомас Уйбо.

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Директор аэропорта в Арвидсъяуре Ральф Лундберг выразил удовлетворение тем, что полеты в этот город будет еще четыре года совершать именно Nordica. “Мы очень довольны работой эстонской авиакомпании и рады этому четырехлетнему продолжению сотрудничества. Жители Лапландии высоко ценят скоростное и бесперебойное сообщение со Стокгольмом. Nordica обеспечивает нам это”, — сказал Ральф Лундберг.

Председатель правления Regional Jet Ян Палмер подтвердил, что заключение данного договора означает существенное укрепление позиций эстонской авиакомпании на шведском рынке. “Нас там заметили, и наши усилия увенчались этим четырехлетним договором. Отныне дверь на шведский рынок для нас широко открыта. Больше нет нужды объяснять шведам, кто мы такие и как мы работаем. Мы получили признание, соответственно для нас расширился круг коммерческих возможностей, и мы обязательно воспользуемся ими уже в ближайшем будущем”, — добавил Ян Палмер.

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