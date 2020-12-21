"Мы в ловушке, нам некуда идти". Жители Эстонии не могут вылететь из Лондона в Таллинн

Из-за быстро распространяющегося на юге Великобритании и, как утверждается, более опасного штамма коронавируса несколько европейских стран, в том числе и Эстония, ввели запрет на въезд из Соединенного королевства.

Сегодня в 6 утра Катрин и Маркус должны были вылететь из лондонского аэропорта Станстенд в Таллинн. “Вчера мы приехали в Лондон с другого конца Великобритании (с 6-часовой остановкой!). Когда мы уже были на месте, нам стали писать все друзья и знакомые, чтобы мы скорее улетали, а то нас не пустят в Эстонию”, — рассказывает Катрин.

Они сразу же стали звонить в эстонский МИД и консулу нашей страны в Лондоне, но оба номера были заняты. Поскольку не было уверенности, что утренний рейс состоится, молодые решили не ехать в аэропорт, а снять номер в гостинице Лондона. “Потом мы дозвонились-таки до консула и он сказал, что все авиарейсы должны быть отменены, но он точно не знает, поэтому посоветовал узнать информацию у Таллиннского аэропорта”, — вспоминает Катрин. “На страницах аэропорта Станстенда и авиакомпании Ryanair было указано, что рейс состоится без каких-либо изменений, но, по словам консула, это могла быть устаревшая информация. Таллиннский аэропорт, естественно, в два часа ночи на звонки не отвечал…”