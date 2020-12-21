"Мы в ловушке, нам некуда идти". Жители Эстонии не могут вылететь из Лондона в Таллинн(10)
Жители Эстонии, которые сегодня должны были вылететь из Великобритании в Эстонию, рассказали о событиях последней ночи, пишет Kasulik.
Жители Эстонии, которые сегодня должны были вылететь из Великобритании в Эстонию, рассказали о событиях последней ночи, пишет Kasulik.
Из-за быстро распространяющегося на юге Великобритании и, как утверждается, более опасного штамма коронавируса несколько европейских стран, в том числе и Эстония, ввели запрет на въезд из Соединенного королевства.
Сегодня в 6 утра Катрин и Маркус должны были вылететь из лондонского аэропорта Станстенд в Таллинн. “Вчера мы приехали в Лондон с другого конца Великобритании (с 6-часовой остановкой!). Когда мы уже были на месте, нам стали писать все друзья и знакомые, чтобы мы скорее улетали, а то нас не пустят в Эстонию”, — рассказывает Катрин.
Они сразу же стали звонить в эстонский МИД и консулу нашей страны в Лондоне, но оба номера были заняты. Поскольку не было уверенности, что утренний рейс состоится, молодые решили не ехать в аэропорт, а снять номер в гостинице Лондона. “Потом мы дозвонились-таки до консула и он сказал, что все авиарейсы должны быть отменены, но он точно не знает, поэтому посоветовал узнать информацию у Таллиннского аэропорта”, — вспоминает Катрин. “На страницах аэропорта Станстенда и авиакомпании Ryanair было указано, что рейс состоится без каких-либо изменений, но, по словам консула, это могла быть устаревшая информация. Таллиннский аэропорт, естественно, в два часа ночи на звонки не отвечал…”
Однако под утро дозвониться до Таллиннского аэропорта они все же смогли. И там подтвердили, что рейс Ryanair из Лондона в столицу Эстонии состоится. “Мы решили срочно ехать в аэропорт. Автобус до Станстенда мы проворонили, поэтому поехали на такси (1 час в пути). Будем сидеть в аэропорту, чтобы уж точно знать, улетим мы или нет”, — говорит Катрин.
“Я звонила во многие места, но только и слышала в ответ, что никто ничего не знает”, — добавляет Катрин. “Кто возместит все непредвиденные расходы в этом сложившемся хаосе? Все ужасно плохо организовано, больше всего помощи мы получили из группы в фейсбук “Eestlased Londonis“ — по крайней мере, там можно узнать хоть какую-то информацию!”
* Рейс авиакомпании Ryanair из Лондон Станстенд в Таллинн все же состоялся. Об этом подробнее ЗДЕСЬ.
Другой читатель Delfi тоже должен был вылететь сегодня рано утром из Великобритании в Эстонию. О том, что утренний рейс может быть отменен, он узнал накануне вечером.
“Эта новость стала большим сюрпризом и разочарованием”, — сказал он. “Позвонив в Министерство иностранных дел Эстонии, я сообщил о своей ситуации, что мне некуда идти и я не могу вернуться домой. В финансовом плане других вариантов тоже нет. В ответ я услышал, что они не могут мне помочь. У них есть мои данные, и я уверен, что они знают и о других эстоноземельцах, оказавшихся в ловушке. Мы все с нетерпением ждем возвращения домой ”.
“Разве это нормально?“ — спрашивает читатель. “Неужели я должен сидеть три недели в аэропорту до тех пор, пока не откроют границы? Мне некуда идти и не к кому обратиться за помощью”.
“Я видел нескольких эстонцев, которые в надежде, что смогут улететь, поехали в другие аэропорты. Кто-то, наоборот, приехал в этот аэропорт, рассчитывая, что хоть тут рейс состоится. Я не единственный, мы все хотим вернуться домой. Настало время, чтобы Эстония пришла на помощь своим гражданам. Неправильно объявлять о запрете авиасообщения за несколько часов до полуночи. Мы в ловушке, нам некуда идти. Рождество и Новый год испорчены. Для некоторых, таких как я, которые не были дома уже полтора года, это невыносимо”, — говорит он.
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