На дне Балтийского моря нашли уникальное устройство времен Второй мировой

Находка была сделана в минувшую пятницу, 4 декабря. Водолазы сразу поняли, что имеют дело с артефактом — шифровальной машиной Enigma, которой пользовались нацисты для отправки кодированных сообщений. Находку передали в археологический музей. Ее восстановление займет около года.

Scanpix, Reuters

Машинка, как считает историк Янн Витт из Немецкой военно-морской ассоциации, была выброшена за борт корабля в последние дни войны. Маловероятно, что аппарат мог оказаться в воде из-за подтопления немецкой подлодки, на котором она могла находиться. На подводных лодках использовали более сложные четырехвинтовые модели Enigma, тогда как найденная — трехвинтовая.

Коды Enigma менялись каждые 24 часа. В 1941 году один из кодов удалось взломать группе ученых, которой руководил британский математик Алан Тьюринг. Это помогло расшифровать радиосообщения немецкой армии, что, по мнению историков, сократило войну примерно на два года.