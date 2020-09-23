На египетских курортах с июля не было ни одного случая заражения коронавирусом

Советник министра туризма и древностей Египта Соха Бахгат сообщила, что из 250 тысяч иностранных туристов, посетивших Египет после открытия границ, никто во время отдыха в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и соседних с ними курортах не заболел коронавирусом. Она добавила, что правительству удалось поддержать туристический сектор в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

Ранее сам министр туризма и древностей Халед аль-Анани также рассказал, что более 200 тысяч туристов посетили Южный Синай и Красное море и благополучно вернулись домой без каких-либо жалоб. По его словам, Египет использует передовые профессиональные меры для обеспечения безопасности туристов, сообщает Tourprom.