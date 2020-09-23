На египетских курортах с июля не было ни одного случая заражения коронавирусом
Весной этого года Египет, как и многие страны мира, прервал международное авиасообщение и закрыл границы страны. Но с 1 июля в стране вновь стали принимать туристов. За это время на знаменитых египетских курортах побывали 250 тысяч человек, и не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
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