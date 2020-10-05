На этих выходных паром Silja Europa вновь зовет на увлекательный шопинг на борту

Регулярные рейсы Silja Europa на линии Таллинн-Хельсинки временно были приостановлены с 21 сентября из-за существенного снижения количества пассажиров на фоне эпидемии коронавируса.

Однако компания не оставила судно стоять без дела у причала, а предоставила уникальную возможность для всех желающих выгодно приобрести приглянувшиеся товары, отведать лучшие на Балтике блюда и ознакомиться с легендарным судном в последние выходные сентября.

“Первые выходные в качестве торгово-развлекательного центра были тепло приняты клиентами. Также к нам обращались клиенты, не успевшие, к сожалению, посетить эксклюзивный “плавучий универмаг” в сентябре. Учитывая повышенный интерес, мы решили и в октябре предложить возможность для ознакомления с нашим великолепным судном, а также посетить магазины, развлечься и отдохнуть на борту. Silja Europa, безусловно, является судном, способным удивить тех, кто ещё не поднимался на него. В настоящее время такой “круиз в никуда” является редкой возможностью предложить нашим любителям путешествий возможность отправиться в морской рейс таким своеобразным способом”, — сказала член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.