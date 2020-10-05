На этих выходных паром Silja Europa вновь зовет на увлекательный шопинг на борту
По сообщению Tallink Grupp, набравшие популярность в сентябре распродажи на борту принадлежащего концерну судна Silja Europa, ставшего уникальным плавучим торговым и развлекательным центром, получат продолжение и в октябре, уже на этих выходных, вновь предоставив всем желающим возможность отправиться за покупками и развлечениями в своеобразный «круиз в никуда», поднявшись на борт самого большого на Балтике круизного судна, пришвартованного у D-терминала Таллиннского порта.
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