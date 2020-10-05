05.10.2020, 18:47

На этих выходных паром Silja Europa вновь зовет на увлекательный шопинг на борту


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На этих выходных паром Silja Europa вновь зовет на увлекательный шопинг на борту
Foto: Tallink

По сообщению Tallink Grupp, набравшие популярность в сентябре распродажи на борту принадлежащего концерну судна Silja Europa, ставшего уникальным плавучим торговым и развлекательным центром, получат продолжение и в октябре, уже на этих выходных, вновь предоставив всем желающим возможность отправиться за покупками и развлечениями в своеобразный «круиз в никуда», поднявшись на борт самого большого на Балтике круизного судна, пришвартованного у D-терминала Таллиннского порта.

Регулярные рейсы Silja Europa на линии Таллинн-Хельсинки временно были приостановлены с 21 сентября из-за существенного снижения количества пассажиров на фоне эпидемии коронавируса.

Однако компания не оставила судно стоять без дела у причала, а предоставила уникальную возможность для всех желающих выгодно приобрести приглянувшиеся товары, отведать лучшие на Балтике блюда и ознакомиться с легендарным судном в последние выходные сентября.

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“Первые выходные в качестве торгово-развлекательного центра были тепло приняты клиентами. Также к нам обращались клиенты, не успевшие, к сожалению, посетить эксклюзивный “плавучий универмаг” в сентябре. Учитывая повышенный интерес, мы решили и в октябре предложить возможность для ознакомления с нашим великолепным судном, а также посетить магазины, развлечься и отдохнуть на борту. Silja Europa, безусловно, является судном, способным удивить тех, кто ещё не поднимался на него. В настоящее время такой “круиз в никуда” является редкой возможностью предложить нашим любителям путешествий возможность отправиться в морской рейс таким своеобразным способом”, — сказала член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.

“Экипаж ждёт всех в гости на выходные, когда во время “круиза в никуда” вы сможете пару часов отлично провести время вместе с семьёй в новой интересной обстановке. Нам приятно приветствовать своих хороших клиентов и энтузиастов морского дела на борту Silja Europa, предложив широкий выбор товаров по выгодным ценам, новые блюда и многочисленные развлечения как для взрослых, так и для детей — разумеется, с соблюдением всех норм безопасности”, — добавила Мюрк-Дюбу.

Очередная возможность отдохнуть на корабле и пройтись по его магазинам на выходных появится с 9-11 октября в следующие временные интервалы:

В пятницу, 9 октября: 17:00-23:00

В субботу, 10 октября: 11:00-17:00.

В воскресенье, 11 октября: 11:00-17:00.

Для того, чтобы обеспечить максимальную рассредоточенность посетителей, на судне в течение всех дней будут открыты судовые магазины, рестораны, бары и салон красоты Hera Salongid. Предварительно зарегистрировавшись, можно пройти на судно для того, чтобы подкрепиться на весь день за бранчем, а судовой ресторан Fast Lane порадует изысканными судовыми бургерами.

Хорошее настроение на судне поможет создать диджей. В субботу, 10 октября и в воскресенье, 11 октября для маленьких посетителей даст занимательные представления научный театр “Три поросёнка” как на эстонском, так и на русском языке, а дополнительно, по предварительной регистрации, небольшими группами можно будет подняться и на капитанский мостик. Обращаем внимание, что все места на посещение капитанского мостика на предстоящих выходных уже забронированы.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности посетителей, гостям необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте компании по адресу: www.tallink.ee/ru/ostle, выбрав конкретный временной промежуток. Без предварительной регистрации посетители на судно не допускаются.

Во время каждого временного интервала для посещения судна на борт допускается только ограниченное количество желающих с тем, чтобы обеспечить требуемую безопасность и соответствующее дистанцирование. Также гостям бесплатно раздаются защитные маски.

Все посетители должны подтвердить, что они здоровы и у них нет никаких вирусных симптомов. Лица с явными признаками заболевания не допускаются на борт судна.

В людных местах на борту, а также в терминале рекомендуется носить маски для лица, если невозможно — соблюдать безопасное расстояние от других гостей, рекомендуется использовать предусмотренные возможности для мытья рук и дезинфекции.

В связи с эпидемиологической обстановкой, на всех судах Tallink Grupp введены жёсткие меры по соблюдению гигиенических и дезинфекционных требований, а также для обеспечения максимального социального дистанцирования всех присутствующих на судне посетителей.

Идя навстречу пожеланиям клиентов, предприятие рассматривает введение аналогичных мер и в дальнейшем при проведении подобных мероприятий, о чём, при первой возможности, проинформирует клиентов в социальных сетях и на домашней странице.

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