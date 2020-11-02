Последнее время в Эстонии, как и в других странах Европы, отмечается значительный рост заразившихся коронавирусом. Так как кумулятивный коэффициент заболеваемости растет, в период с 2 по 8 ноября свободно въехать в нашу страну можно только из Финляндии. В остальных случаях для приезжающих из других европейских государств действуют ограничения.
На этой неделе без ограничений приехать в Эстонию можно только из Финляндии
Соблюдение 2-недельной самоизоляции или обязательное тестирование со 2 ноября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Однако небольшие послабления сделаны для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить негативный результат.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Похоронили в свадебном платье: трагедия гимнастки Оксаны Костиной
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев