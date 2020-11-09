Вся Европа в красной зоне.
На этой неделе для приезжающих в Эстонию из всех стран Европы действуют ограничения
Соблюдение 10-дневной самоизоляции или обязательное тестирование с 9 ноября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Небольшие послабления сделаны для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить негативный результат.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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