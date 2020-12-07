На этой неделе для приезжающих в Эстонию из всех стран Европы действуют ограничения
В красной зоне вновь все европейские государства.
В красной зоне вновь все европейские государства.
Соблюдение 10-дневной самоизоляции или обязательное тестирование с 7 декабря действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Небольшие послабления сделаны для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить негативный результат.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии, Ирландии, Финляндии и Норвегии. Во всех других государствах Европы кумулятивный коэффициент заболеваемости значительно превышает 200 случаев на 100 000 населения за последние 14 дней. Самый высокий уровень заболеваемости фиксируется в Люксембурге, Хорватии и Андорре.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Уругвая и Японии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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