На этой неделе для приезжающих в Эстонию из всех стран Европы действуют ограничения

Соблюдение 10-дневной самоизоляции или обязательное тестирование с 7 декабря действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Небольшие послабления сделаны для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить негативный результат.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии, Ирландии, Финляндии и Норвегии. Во всех других государствах Европы кумулятивный коэффициент заболеваемости значительно превышает 200 случаев на 100 000 населения за последние 14 дней. Самый высокий уровень заболеваемости фиксируется в Люксембурге, Хорватии и Андорре.