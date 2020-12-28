На этой неделе в календарь полетов из Таллиннского аэропорта вернутся Лондон и Минск

На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Милан (Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).

По сообщению Таллиннского аэропорта, с 1 января будут возобновлены регулярные рейсы в Лондон (Air Baltic, Ryanair, EasyJet), а с 2 января белорусская авиакомпания "Белавиа" вновь начнет обслуживать линию Минск-Таллинн-Таллинн.

Воздушное сообщение между Эстонией и Великобританией приостановлено до конца года из-за информации о распространяющемся там новом штамме коронавируса.