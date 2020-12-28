На этой неделе в календарь полетов из Таллиннского аэропорта вернутся Лондон и Минск
С 28 декабря из Таллиннского аэропорта открыто 12 международных направлений, в течение недели будут добавлены еще два маршрута, сообщает rus.err.ee.
С 28 декабря из Таллиннского аэропорта открыто 12 международных направлений, в течение недели будут добавлены еще два маршрута, сообщает rus.err.ee.
На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Милан (Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).
По сообщению Таллиннского аэропорта, с 1 января будут возобновлены регулярные рейсы в Лондон (Air Baltic, Ryanair, EasyJet), а с 2 января белорусская авиакомпания "Белавиа" вновь начнет обслуживать линию Минск-Таллинн-Таллинн.
Воздушное сообщение между Эстонией и Великобританией приостановлено до конца года из-за информации о распространяющемся там новом штамме коронавируса.
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