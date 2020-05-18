На Гавайях туриста арестовали за фото с пляжа

23-летний американец Петерс Тарик прибыл на остров Оаху в понедельник, после чего разместил несколько фотографий с пляжа и других мест у себя на странице.

hawaii tells all new arrivals to quarantine for two weeks. this chode literally doesn't even wait a day.https://t.co/QKzHJMvpJW — fightme tuscadero (@entoncesallora) May 16, 2020

Однако фотографии очень скоро привлекли внимание и местной полиции. Петерс был арестован и заключен под стражу. Позднее ему назначили штраф в размере 4000 долларов США, сообщает Gothamist.com.

На Гавайях зарегистрировано 638 ​​случаев COVID-19 и 17 смертей. Местные власти требуют от прибывших на острова оставаться на карантине в течение 2 недель и не покидать квартиры или гостиничного номера.

Нарушение карантина на Гавайях является уголовным преступлением. Нарушителей наказывают штрафом в размере 5 тысяч долларов и тюремным заключением на срок до одного года. Штат продлил обязательный карантин для всех граждан до конца июня.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!