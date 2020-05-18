18.05.2020, 11:30

На Гавайях туриста арестовали за фото с пляжа


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На Гавайях туриста арестовали за фото с пляжа
Foto: Reisifoto 2018

На данный момент на Гавайях действует правило, согласно которому все приехавшие должны самоизолироваться на две недели. 23-летний турист проигнорировал правило и отправился на пляж, используя общественный транспорт.

23-летний американец Петерс Тарик прибыл на остров Оаху в понедельник, после чего разместил несколько фотографий с пляжа и других мест у себя на странице.

Однако фотографии очень скоро привлекли внимание и местной полиции. Петерс был арестован и заключен под стражу. Позднее ему назначили штраф в размере 4000 долларов США, сообщает Gothamist.com.

На Гавайях зарегистрировано 638 ​​случаев COVID-19 и 17 смертей. Местные власти требуют от прибывших на острова оставаться на карантине в течение 2 недель и не покидать квартиры или гостиничного номера.

Нарушение карантина на Гавайях является уголовным преступлением. Нарушителей наказывают штрафом в размере 5 тысяч долларов и тюремным заключением на срок до одного года. Штат продлил обязательный карантин для всех граждан до конца июня.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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