На границе Латвии и Псковской области России откроют уникальную смотровую экоплощадку

В рамках проекта “Зеленые башни” также будет проведен и капитальный ремонт второго этажа здания Гдовского краеведческого музея, который располагается в здании начала XX века купца Бояринова. По завершению работ здесь появится выставочный зал и “зеленый класс”, который будет оснащен мультимедийной техникой, позволяющей жителям и гостям Гдовского района вести наблюдение за происходящим на берегу Чудского озера, а также на аналогичных площадках Кингисеппа, Руйиены и Цесиса. Пространство планируется задействовать и для проведения открытых уроков по физике, биологии и географии для школьников, лекций для взрослого населения.
Полная стоимость проекта, реализуемого в Гдовском районе, составляет порядка 12 млн рублей (около 147 000 евро), из которых 1,2 млн рублей (около 14 700 евро) — средства муниципалитета. Ремонт музея и оснащение всех площадок планируется завершить осенью 2020 года.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?
"Крик стоит в ушах": что рассказали очевидцы трагедии в Омске
Зачем опытные автовладельцы просверливают дырочку в глушителе