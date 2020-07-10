10.07.2020, 11:30
На Хийумаа придумали, как туристы могли бы избавляться от бытового мусора
Волость Хийумаа первой в Эстонии предложила гостям острова возможность утилизации накопившегося во время путешествия бытового мусора достойным и законным образом, пишет rus.err.ee.
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