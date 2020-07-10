10.07.2020, 11:30

На Хийумаа придумали, как туристы могли бы избавляться от бытового мусора


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HIIUMAA
HIIUMAAFoto: Arno Mikkor

Волость Хийумаа первой в Эстонии предложила гостям острова возможность утилизации накопившегося во время путешествия бытового мусора достойным и законным образом, пишет rus.err.ee.

Как сообщило издание Hiiu leht, посетители острова, не имеющие своих контейнеров и договоров на вывоз мусора, могут купить в магазинах Coop 25-литровые оранжевые мешки для отходов.

Мешок стоит 1,70 евро, в цену входит услуга утилизации. На мешках напечатана карта Хийумаа, на которой отмечены пункты приема бытовых отходов.

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