На Хийумаа придумали, как туристы могли бы избавляться от бытового мусора

Как сообщило издание Hiiu leht, посетители острова, не имеющие своих контейнеров и договоров на вывоз мусора, могут купить в магазинах Coop 25-литровые оранжевые мешки для отходов.

Мешок стоит 1,70 евро, в цену входит услуга утилизации. На мешках напечатана карта Хийумаа, на которой отмечены пункты приема бытовых отходов.