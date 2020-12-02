На холме в Румынии обнаружили загадочный металлический монолит. Недавно такой же пропал из пустыни США

Как сообщает Daily Mail, румынский монолит находится в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности — дакийской Петродавской крепости (форт, построенный между 82 г. до н.э. и 106 г. н.э.). Этот монолит по высоте примерно такой же, как в Юте. Одна из сторон монолита обращена на гору Чахлау, известную как Священная гора. Так же, как и монолит в Юте, румынский объект появился на охраняемой государством территории. Власти заявили, что устанавливать что-либо в той местности без разрешения нельзя. Такое же сообщение передавали и власти Юты.

Среди версий возникновения монолита в Юте называли деятельность художника Джона МакКракена. Он жил неподалеку и был известен своими скульптурами в виде пирамид, кубов и плит. Специалисты полагают, что его работы могли простоять в пустыне незамеченными 40 или 50 лет. Уточнить информацию у самого художника не получится: он умер в 2011 году.