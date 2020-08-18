На Канарских островах ввели обязательное ношение масок на улицах и запретили курить

О данным мерах объявил президент Канарских островов после того, как на Канарских островах был зарегистрирован рост инфекций COVID-19. Запрет вступил в силу с пятницы, 14 августа, сообщает TourProm.

“Курение не будет разрешено на открытых пространствах, в местах скопления людей, если нет достаточной социальной дистанции”, — в частности, пояснил политик, дополнив что в том числе в этим места включаются террасы баров и ресторанов. “Зараженные курильщики могут выпускать капли, несущие вирус, на выдохе”, — добавил он.

Аналогичный запрет на курение введен и в Галисии. Что интересно, оба региона считаются наименее пострадавшими от коронавируса. При этом Испанское общество эпидемиологии призвало запретить курение на открытом воздухе еще в июле, аргументируя это тем, что существует риск того, что инфицированные курильщики, у которых отсутствуют симптомы, “могут выпускать капли” и “подвергнуть риску остальную часть населения”. А ВОЗ в свою очередь заявляет, что курильщики рискуют еще и потому, что курение “связано с контактом пальцев с губами”.