На Куршской косе слишком много автомобилей. Власти Литвы поднимают стоимость въезда для туристов

По словам мэра, раньше количество отдыхающих на машинах ограничивали плохие и медленные паромы, а сейчас Неринга не справляется с потоком машин.

“Может, в этом году не будет туристов из-за границы, а так были из Дубая, из Калифорнии, люди на самолетах привозят свои машины, поэтому сложно что-то придумать с ограничением потока”, — сказал мэр.

Он надеется, что плата 30 евро за въезд остановит поток. “Если это не поможет, буду просить горсовет снова повысить сбор. Когда отдыхаешь в Ниде, Прейле, Пярвалке, Юодкранте, автомобиль не нужен. У нас весь городок можно за день три раза пешком обойти”, — сказал Ясайтис.

Он заметил, что сейчас электромобили могут въезжать на косу бесплатно, но сказал, что и их могут обложить налогами в будущем.

Мэр отметил, что в будущем в Неринге могут появиться и дополнительные сборы. “Пока у нас один способ — повышать сбор, пока количество машин не снизится до 2500 в день (сейчас бывает и 4000). Такая у нас цель”, — сказал мэр.