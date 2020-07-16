На Майорке поймали кашляющего туриста и заставили его сдать тест

Как сообщают британские СМИ, из ресторана в Санта-Каталине 13 июля вечером начали поступать обращения в полицию. Звонившие рассказывали о пьяном посетителе, который ходил между столиками и на всех кашлял. При этом он уверял, что болен коронавирусом, пишет портал Noticia.

От прибывших на место происшествия агентов полиции хулиган попытался убежать. Его поймали и заставили сдать тест на COVID-19. Он оказался отрицательным.

43-летнему британцу предъявили только обвинения в сопротивлении при задержании. Но если бы тест оказался положительным, ему бы пришлось отвечать за нанесение вреда здоровью.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!