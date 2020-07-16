На Майорке поймали кашляющего туриста и заставили его сдать тест

На Майорке задержан британский турист, который кашлял на посетителей ресторана и рассказывал, что у него коронавирус.
Как сообщают британские СМИ, из ресторана в Санта-Каталине 13 июля вечером начали поступать обращения в полицию. Звонившие рассказывали о пьяном посетителе, который ходил между столиками и на всех кашлял. При этом он уверял, что болен коронавирусом, пишет портал Noticia.
От прибывших на место происшествия агентов полиции хулиган попытался убежать. Его поймали и заставили сдать тест на COVID-19. Он оказался отрицательным.
43-летнему британцу предъявили только обвинения в сопротивлении при задержании. Но если бы тест оказался положительным, ему бы пришлось отвечать за нанесение вреда здоровью.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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