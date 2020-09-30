30.09.2020, 10:35

На месте массовых расстрелов в Бабьем Яру установили огромные фигуры с искаженными черепами и черными мантиями. Это больше напоминает подготовку к Хеллоуину

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На месте массовых расстрелов в Бабьем Яру установили огромные фигуры с искаженными черепами и черными мантиями. Это больше напоминает подготовку к Хеллоуину
Scanpix, Ukrainian Presidential Press Office

В Киеве на месте массовых расстрелов мирных жителей и военнопленных во время Второй мировой войны установили инсталляции, которые вызвали неоднозначную реакцию жителей города.

В конце сентября к 79-ой годовщине Дня памяти жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру установили новые скульптурные композиции. Многие местные жители сравнили эти инсталляции с фигурами, символизирующими популярный на Западе праздник Хеллоуин.

На Дорогожичах, в Бабином Яру установили скульпуры-инсталяции, которые должны символизировать трагичную гибель людей, но...

Опубликовано Клуб Коренного Киевлянина Вторник, 29 сентября 2020 г.

Лица у скульптур не разглядеть. Кажется, что вместо лица у них искаженный череп, на котором видны только рот и черные глаза. По фото складывается впечатление, что руки фигур сделаны из спиц. А одеты они в длинную черную мантию с капюшоном. Их рост впечатляет, так как на нескольких изображения можно заметить, какими маленькими выглядят люди в сравнении с фигурами, пишет Kiev.vgorode.ua.

Мемориальный комплекс Бабий Яр – одно из самых известных памятных мест, связанных с человеческой трагедией, посвященной жертвам Холокоста.

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