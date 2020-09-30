На месте массовых расстрелов в Бабьем Яру установили огромные фигуры с искаженными черепами и черными мантиями. Это больше напоминает подготовку к Хеллоуину

В конце сентября к 79-ой годовщине Дня памяти жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру установили новые скульптурные композиции. Многие местные жители сравнили эти инсталляции с фигурами, символизирующими популярный на Западе праздник Хеллоуин.

На Дорогожичах, в Бабином Яру установили скульпуры-инсталяции, которые должны символизировать трагичную гибель людей, но... Опубликовано Клуб Коренного Киевлянина Вторник, 29 сентября 2020 г.

Лица у скульптур не разглядеть. Кажется, что вместо лица у них искаженный череп, на котором видны только рот и черные глаза. По фото складывается впечатление, что руки фигур сделаны из спиц. А одеты они в длинную черную мантию с капюшоном. Их рост впечатляет, так как на нескольких изображения можно заметить, какими маленькими выглядят люди в сравнении с фигурами, пишет Kiev.vgorode.ua.

Мемориальный комплекс Бабий Яр – одно из самых известных памятных мест, связанных с человеческой трагедией, посвященной жертвам Холокоста.

В Киеве откроют ряд проектов к 79-й годовщине трагедии в Бабьем Яру - фото



Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" на территории одноименного урочища во вторник представит ряд проектов к 79-й годовщине трагедии, ...https://t.co/sSFYx8zJCn pic.twitter.com/SXF3c6EG1p — Інша Україна (@inshaua) September 29, 2020